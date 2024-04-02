رياضة|الدوري السعودي

إصابة هداف الهلال قبل مواجهة النصر بالسوبر السعودي والعين الإماراتي بأبطال آسيا

أصيب ميتروفيتش في مباراة ضد الشباب بالدوري السعودي وخرج من الملعب في الدقيقة 34 (غيتي)
2/4/2024

أعلن نادي الهلال متصدر ترتيب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الاثنين، أن مهاجمه الصربي ألكسندر ميتروفيتش سيغيب لمدة تصل إلى 6 أسابيع بسبب إصابته في عضلات الفخذ الخلفية.

ويعد المهاجم الصربي الهداف الأول للهلال هذا الموسم ويحتل المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري السعودي برصيد 22 هدفا، بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو (26 هدفا).

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وتأتي إصابة ميتروفيتش في أسوأ وقت ممكن للهلال مع خوض الفريق لعدد من المباريات المهمة بداية من مواجهة النصر يوم الثامن من أبريل/نيسان في قبل نهائي كأس السوبر السعودية، ثم مواجهة العين الإماراتي في قبل النهائي دوري أبطال آسيا.

ميتروفيتش خرج من مباراة الشباب بهذه العربة بعد إصابته العضلية (رويترز)

وقال الهلال عبر حسابه على منصة إكس "أوضحت الأشعة التي أجراها لاعب الهلال ألكسندر ميتروفيتش تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية".

وأضاف "سيخضع اللاعب على إثرها لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد 6 أسابيع".

وسجل ميتروفيتش ثنائية يوم السبت الماضي ليقود الهلال لفوز مثير 4-3 على الشباب في الدوري قبل أن يخرج من الملعب بعد مرور 34 دقيقة فقط من صفارة البداية.

ويبدأ غياب ميتروفيتش (29 عاما) عن الهلال من مواجهة الأخدود غدا الثلاثاء في الدوري المحلي، مع سعي الفريق لبلوغ الانتصار 31 تواليا في جميع المسابقات.

المصدر : الجزيرة + رويترز