شاهد.. تأهل أتلانتا وروما وليفركوزن ومرسيليا لنصف نهائي الدوري الأوروبي

ودع ليفربول الإنجليزي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، رغم فوزه 1-صفر على مضيفه أتلانتا الإيطالي -الخميس- في إياب دور الثمانية للمسابقة القارية.

وأحرز الجناح الدولي المصري محمد صلاح هدف ليفربول الوحيد في الدقيقة السابعة من ركلة جزاء، لكن الفريق الإنجليزي عجز عن تعويض خسارته القاسية صفر-3 على ملعبه أمام نظيره الإيطالي في مباراة الذهاب، التي أقيمت بينهما يوم الخميس الماضي، ليظفر أتلانتا ببطاقة الترشح للدور قبل النهائي في البطولة.

ليفركوزن يواصل مسيرته الرائعة

كما صعد أيضا بايرليفركوزن الألماني للمربع الذهبي للمسابقة، عقب تعادله 1-1 مع مضيفه ويستهام يونايتد الإنجليزي.

واستفاد الفريق المتوج مؤخرا بلقب الدوري الألماني هذا الموسم للمرة الأولى في تاريخه، من فوزه 2-صفر في لقاء الذهاب على ملعبه يوم الخميس الماضي، ليفوز 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وأصبحت هذه هي المباراة الـ44 على التوالي التي يحافظ خلالها ليفركوزن على سجله خاليا من الهزائم في مختلف المسابقات خلال الموسم الحالي.

وبات ليفركوزن أول فريق لا يتلقى أي خسارة في هذا العدد من اللقاءات المتتالية بجميع البطولات على مستوى أندية الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، محطما الرقم القياسي الذي كان يحمله يوفنتوس الإيطالي.

روما يجدد فوزه على ميلان

وواصل روما مشواره في المسابقة، بعدما صعد أيضا للدور قبل النهائي، بعد تغلبه 2-1 على ضيفه ميلان في المواجهة الإيطالية الخالصة بينهما.

وكرر روما تفوقه على منافسه، بعدما سبق أن تغلب على ميلان 1- صفر ذهابا على ملعب سان سيرو الأسبوع الماضي.

ديبالا يسجل الثاني لروما 🔥🦊 تأثير دي روسي واضح جداً على الفريق 🔥🔥🔥#الدوري_الأوروبي | #روما_ميلان pic.twitter.com/xVOcbBc1ti — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 18, 2024

ركلات الترجيح تنصف مرسيليا

وقادت ركلات الترجيح فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي لإكمال عقد المتأهلين للدور قبل النهائي، على حساب بنفيكا البرتغالي.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة التي أقيمت بملعب (فيلودروم) بفوز مارسيليا بهدف نظيف أحرزه فارس مومبانيه في الدقيقة 80، ليتمكن الفريق الفرنسي من تعويض خسارته 1-2 في مباراة الذهاب، التي أقيمت في العاصمة البرتغالية لشبونة.

وعقب تعادل الفريقين 2-2 في مجموع لقائي الذهاب والعودة، احتكما إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية لمارسيليا، ليفوز 4-2.

مواجهتا نصف النهائي

وضرب مارسيليا موعدا في الدور قبل النهائي مع أتلانتا، في حين يلتقي ليفركوزن مع روما في مواجهة المربع الذهبي الأخرى، في إعادة للقائهما بالدور ذاته في النسخة الماضية للمسابقة، التي حسمها فريق العاصمة الإيطالية لمصلحته.