كواليس ركلات الترجيح في مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

أسرار كثيرة حملتها ركلات الترجيح التي أقصت مانشستر سيتي من ربع نهائي دوري الأبطال، وأهلت ريال مدريد إلى المربع الذهبي للمسابقة القارية الأم.

وانتهت مباراة إياب ربع النهائي بالتعادل 1-1 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي ليتم الاحتكام لركلات الترجيح.

وشهدت القمة تألقا للأوكراني أندريه لونين، حارس مرمى نادي العاصمة الإسبانية، بتصديه لركلتي ترجيح على ملعب الاتحاد معقل السيتي.

ومنع لونين ركلتي جزاء سددهما برناردو سيلفا وماتيو كوفاسيتش قبل أن يتقدم أنطونيو روديغر ليمنح الفريق الإسباني التأهل.

وتحدث لونين بعد ذلك عن كيفية تحديد ريال مدريد 3 من لاعبي السيتي من المحتمل أن ينفذوا ركلات الجزاء في المنتصف، وقد أتى هذا الحدس بثماره عندما أطلق برناردو سيلفا ركلة مباشرة بين أحضانه.

كما انبرى لونين لركلة كوفاسيتش عندما ارتمى يمينا ونجح في صدها.

وقال لونين لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "أعددنا لذلك مع مدرب حراس المرمى، وكان هناك 3 لاعبين كانت لدينا شكوك حول ما إذا كنا سنبقى في الوسط عندما يسددون".

وكشف الحارس الأوكراني أن قرار البقاء تم اتخاذه قبل ركلات الترجيح.

وأضاف: "كنت بحاجة إلى المخاطرة بإحدى الركلات، اخترنا واحدة (للبقاء في المنتصف) والحمد لله جاء الأمر في صالحنا".

I still don't understand why Lunin didn't move for Bernardo Silva’s penalty 🤣 pic.twitter.com/vgZgPCH33G

هناك عامل آخر ساهم في الفوز، وهو أن بعض لاعبي ريال مدريد رفضوا تنفيذ ركلات الترجيح.

وتصدى حارس السيتي إيدرسون لتسديدة لوكا مودريتش عندما نفذ الركلة الأولى للريال، لكن جود بيلينغهام ولوكاس فاسكيز وناتشو وروديغر هزوا الشباك.

وأشارت "ماركا" إلى أن إيدير ميليتاو رفض تنفيذ ركلة الترجيح، لأن مواطنه البرازيلي إيدرسون يعرف الجهات التي يسدد نحوها.

ورفض فيديريكو فالفيردي هو الآخر أن يكون من بين اللاعبين الخمسة المعينين لتنفيذ ركلات الترجيح، لأنه كان يعاني من الإرهاق بعد الوقت الإضافي.

بدلا من ذلك، تقدم مودريتش وفاسكيز، اللذان دخلا بديلين وكانا يتمتعان بلياقة أفضل.

The reigning champions are out!

Real Madrid have done it! 4-3 shootout winners! They will take on Bayern in the semi-finals! @ManCity ⭕️✖️✖️⭕️⭕️@realmadrid ✖️⭕️⭕️⭕️⭕️#beINUCL #UCL #MCIRMA pic.twitter.com/P9SLFFB4a4

