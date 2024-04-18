شاهد.. المنتخب القطري يتأهل إلى ربع نهائي كأس آسيا تحت 23 عاما
تأهل المنتخب القطري الأولمبي لكرة القدم إلى الدور ربع النهائي من كأس آسيا تحت 23 عاما المقامة حاليا في الدوحة، بعد فوزه -اليوم الخميس- على المنتخب الأردني بهدفين لهدف على ملعب جاسم بن حمد في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى.
وسجل للمنتخب القطري عبدالله اليزيدي في الدقيقة (40)، ومحمد المناعي في الدقيقة (90+10)، في حين أحرز هدف المنتخب الأردني الوحيد عارف الحاج من ركلة جزاء في الدقيقة (52).
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ورفع العنابي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، ليضمن بلوغ الدور الثاني من البطولة، بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخيرة أمام المنتخب الأسترالي، يوم الأحد المقبل.
وتجمد رصيد المنتخب الأردني عند نقطة واحدة في المركز الثالث، خلف المنتخب الإندونيسي الذي حقق المفاجأة بالفوز على نظيره الأسترالي، في وقت سابق اليوم بهدف دون رد.
ولم يفقد المنتخب الأردني فرصة التأهل إلى الدور الثاني، التي لا تزال قائمة شريطة الفوز على إندونيسيا في الجولة الأخيرة وتعادل أو خسارة المنتخب الأسترالي أمام نظيره القطري.
عبدالله اليزيدي يفتتح التسجيل للعنابي 🇶🇦⚽️#كأس_آسيا_تحت23سنة | #قطر_الأردن#AsianCupU23 pic.twitter.com/qDJu560QDP
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 18, 2024
عارف الحاج يدرك التعادل للمنتخب الأردني من علامة الجزاء#كأس_آسيا_تحت23سنة | #قطر_الأردن#AsianCupU23 pic.twitter.com/m2UKmEJhL3
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 18, 2024
محمد المناعي يهدي العنابي هدف الفوز 🔥⚽️#كأس_آسيا_تحت23سنة | #قطر_الأردن#AsianCupU23 pic.twitter.com/osWZzXvGKD
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 18, 2024