جدول مباريات ومواعيد نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

تأهلت 4 فرق إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد أن خاضت معارك كروية في ربع النهائي واستطاعت الخروج منها على قيد الحياة كرويا وتواصل طريقها نحو ويمبلي مسرح المباراة النهائية للمسابقة القارية الأم.

واللافت أن النهائي الذي يقام في العاصمة البريطانية لندن لن يستقبل أي فريق من بريطانيا بعد خروج الفرق الأربعة التي شاركت في نسخة هذا العام.

فخرج مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد من دور المجموعات ولحقهما أرسنال ومانشستر سيتي، حامل اللقب من ربع نهائي المسابقة.

ويقام المربع النهائي برعاية ألمانية إذ تأهل كل من بايرن ميونخ ودورتموند وفي حال استطاعا تجاوز ريال مدريد وباريس سان جيرمان سنشهد كلاسيكو ألماني بنهائي ويمبلي في 1 يونيو/حزيران المقبل.

ويتواجد في هذا الدور 3 فرق حظيت بالبطولة سابقا هي ريال مدريد (14 لقبا رقم قياسي) وبايرن ميونخ (6 ألقاب) ودورتموند (لقب واحد)، فيما لا يزال باريس سان جيرمان يبحث عن أول ألقابه.

جدول مباريات نصف النهائي

الثلاثاء 30 أبريل/نيسان

دورتموند x باريس سان جيرمان

الأربعاء 1 مايو/أيار

بايرن ميونخ x ريال مدريد

الثلاثاء 7 مايو/أيار

سان جيرمان x دورتموند

الأربعاء 8 مايو/أيار