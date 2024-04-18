تعويضات مليونية لرونالدو بعد الفوز بمعركته القانونية مع يوفنتوس

سيتوجّب على يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم دفع 9.7 ملايين يورو للاعبه السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو رواتب متأخّرة عن موسم 2020-2021، وفقا لما أعلنته المحكمة الإيطالية أمس الأربعاء.

وقالت محكمة التحكيم، التي رفع رونالدو الدعوى إليها في قرارها، إن "المحكمة تُلزم يوفنتوس تورينو بدفع مبلغ قدره 9.7 ملايين يورو"، بالإضافة إلى الفوائد وتكاليف المحكمة.

ويُعادل المبلغ الفارق بين الراتب الفعلي الذي تلقاه رونالدو والذي كان يُفترض أن يتلقاه بعد خصم الضرائب والاقتطاعات الأخرى.

وطالب رونالدو، الذي لعب في صفوف يوفنتوس 3 مواسم (2018-2021) قبل العودة إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي (2021-2022) ومنه إلى النصر السعودي، بـ19.5 مليون يورو، لكن المحكمة خفّضت المبلغ بنسبة 50%.

Juventus have been ordered to pay their former player Cristiano Ronaldo more than €9.7million ($10.35m, £8.3m) plus interest in back wages by the Italian Football Federation (FIGC). More form @JamesHorncastle ⬇️https://t.co/FhbQj1YDN5 — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) April 17, 2024

ورفض يوفنتوس التعليق، لكن أشار إلى أنه سينشر بيانا "قريبا".

ووفقا لمجلة الأعمال الأميركية فوربس، كان رونالدو، الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات، الرياضي الأعلى أجرا في العالم خلال عام 2023، بمبلغ 136 مليون دولار، من بينها 46 مليون دولار رواتب.

وسبق أن أعلن يوفنتوس، الأكثر تتويجا بإيطاليا، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن خسائر بلغت 123.7 مليون يورو في السنة المالية 2022-2023، التي امتدت حتى نهاية يونيو/حزيران.

ولم يتم اتخاذ أي تدابير ضمن حسابات يوفنتوس، الذي يحتل المركز الثالث في الدوري حاليا، ويحاول إنقاذ موسمه من بوابة كأس إيطاليا، حيث يواجه لاتسيو السابع في نصف النهائي في 23 أبريل/نيسان، لدفع هذه الرواتب المتأخرة.