تعويضات مليونية لرونالدو بعد الفوز بمعركته القانونية مع يوفنتوس

سيتوجّب على يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم دفع 9.7 ملايين يورو للاعبه السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو رواتب متأخّرة عن موسم 2020-2021، وفقا لما أعلنته المحكمة الإيطالية أمس الأربعاء.

وقالت محكمة التحكيم، التي رفع رونالدو الدعوى إليها في قرارها، إن "المحكمة تُلزم يوفنتوس تورينو بدفع مبلغ قدره 9.7 ملايين يورو"، بالإضافة إلى الفوائد وتكاليف المحكمة.

ويُعادل المبلغ الفارق بين الراتب الفعلي الذي تلقاه رونالدو والذي كان يُفترض أن يتلقاه بعد خصم الضرائب والاقتطاعات الأخرى.

وطالب رونالدو، الذي لعب في صفوف يوفنتوس 3 مواسم (2018-2021) قبل العودة إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي (2021-2022) ومنه إلى النصر السعودي، بـ19.5 مليون يورو، لكن المحكمة خفّضت المبلغ بنسبة 50%.

Juventus have been ordered to pay their former player Cristiano Ronaldo more than €9.7million ($10.35m, £8.3m) plus interest in back wages by the Italian Football Federation (FIGC).

