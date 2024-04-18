رفع السبابة وردد "الله أكبر".. احتفالية روديغر نجم ريال مدريد تخطف الأضواء

تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع احتفالية لاعب ريال مدريد أنطونيو روديغر، عقب تسجيله ركلة التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على حساب حامل اللقب مانشستر سيتي.

وعندما اقتربت عدسات كاميرات الملعب منه، رفع إصبع السبابة وردد "الله أكبر"، في لقطة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي.

ورغم تعرضه مؤخرا لحملة شرسة، في شهر رمضان المبارك بعد أن نشر صورة له على موقع إنستغرام وهو يلبس رداء أبيض على سجادة الصلاة، وأرفق الصورة بدعاء استقبال شهر رمضان الفضيل "تقبل الله صيامنا وقيامنا"، فإن تلك الحملة لم تؤثر عليه ورفع سبابته مرة أخرى محتفلا بصعود فريقه لنصف نهائي أبطال أوروبا.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي فيديو لاحتفالية أنطونيو روديغر، على نطاق واسع، وقال مدونون إن اللاعب المسلم احتفل برفع سبابته متحديا كل من شارك في الحملة الأخيرة ضده.

فيما وجدت معظم الصفحات الرياضية أن احتفالية أنطونيو بعبارة "الله أكبر" علنا وبعد أدائه مباراة قوية زادت من قيمة السهرة الرياضية، ومنحتها طعما خاصا، وهو صاحب الركلة الحاسمة التي أهلت الملكي لنصف النهائي.

وفي حين اتفق بعض النشطاء على منصات التواصل أن احتفالية أنطونيو رودريغر هي أجمل ما حدث في قمة أمس التي جمعت بين فريقه ريال مدريد ومانشستر سيتي، علق أحدهم بالقول إن "أجمل ما في المباراة هو كلام أنطونيو روديغر بعد المباراة"، عبارة هزت الوجدان وهزت معها ملعب الاتحاد.

قبل اسابيع قام لاعب ريال مدريد المسلم روديغر بنشر الصورة بالاسفل فقام صحفي الماني باتهامه انها حركة ارهابية روديغر قام برفع دعوى جنائية على الصحفي وللرد على كل من يتهمه و يضغطهم اكثر قام بترديد الله اكبر بعد الفوز قبل لحظات https://t.co/mHZt0rhAeP pic.twitter.com/cG72kwKho4 — TRAVIS | تراڤس (@iirode0) April 17, 2024

وتقدم مدافع ريال مدريد الإسباني بشكوى جنائية -تتعلق بالإهانة والتشهير والتحريض على الإساءة والكراهية- إلى مكتب المدعي العام في العاصمة الألمانية برلين، وقام الاتحاد الألماني بالإبلاغ عن القضية للوحدة المركزية الألمانية لمكافحة جرائم الإنترنت، بسبب منشور له في شهر رمضان يهنئ فيه الأمة الإسلامية.