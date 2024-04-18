إنجاز غير مسبوق للكرة العربية.. 3 لاعبين من المغرب بنصف نهائي أبطال أوروبا

في إنجاز غير مسبوق للكرة العربية، يضم نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 3 لاعبين دوليين في المنتخب المغربي ينشطون في 3 فرق أوروبية.

وتأهلت 4 فرق إلى المربع الذهبي هي ريال مدريد وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان ودورتموند.

واللاعبون هم:

أشرف حكيمي (سان جيرمان).

إبراهيم دياز (ريال مدريد).

نصير مزراوي (بايرن ميونخ).

وضمن المغرب وجود لاعب على الأقل في النهائي لأن الريال والبايرن يلتقيان في إحدى مواجهات نصف النهائي.

وقد يرتفع العدد إلى اثنين في حال نجح الفريق الباريسي بالعبور إلى ملعب ويمبلي وخوض النهائي في 1 يونيو/حزيران المقبل.