إقصاء برشلونة من دوري الأبطال يشعل النار في الكامب نو

خرج رونالد أراوخو مدافع برشلونة عن صمته ليرد على انتقادات زميله إلكاي غوندوغان الذي حمّله مسؤولية الخسارة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في إياب ربع نهائي أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتعرض أراوخو للطرد في الدقيقة 29 من مواجهة الثلاثاء، وهو ما أدى لقلب النتيجة من تقدم البارسا بهدف نظيف لخسارة عريضة 1-4 وتوديع البطولة.

وألقى لاعب خط الوسط الألماني اللوم على أراوخو في إهدار فرصة التأهل بعد الطرد الذي تعرض له في الشوط الأول عندما كان البرسا متقدما بهدف نظيف، مؤكدا أنه من المستحيل المنافسة بـ10 لاعبين في مثل هذه المباريات.

وقال عن الطرد في تصريح عقب المباراة: "كما تعلمون، في مثل هذه اللحظات الحاسمة، عليك التأكد من الحصول على الكرة".

وأضاف: "أشعر بخيبة أمل كبيرة لأننا كنا في وضعية أفضل من باريس سان جيرمان. لقد تفوقنا في مباراة الذهاب وسجلنا الهدف الأول في لقاء الإياب، كلّ العوامل كانت لمصلحتنا، غير أننا منحنا سان جيرمان فرصة العودة مرة أخرى، بكل سهولة".

وختم: "مرة أخرى لا أعرف ما إذا كنتَ قد لمست الكرة أم لا، فأنت بحاجة إلى البقاء بعيدا. أفضّل أن تستقبل شباكنا هدفا هناك أو منح المهاجم موقفا واحدا ضد واحد.. ربما نسمح لحارس مرمانا أن ينقذنا أو حتى نستقبل هدفا لأن سقوط لاعب في وقت مبكر جدا يقتل فرصك في المباراة".

Gundogan interview that Araujo commented about pic.twitter.com/pQIw34QGS4

ويبدو أن ما قاله غوندوغان بعد المباراة لم يعجب الأوروغوياني.

ورد أراوخو في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية اليوم الخميس على سؤال بشأن رأيه في تصريحات غوندوغان قائلا: "أريد الاحتفاظ برأيي لنفسي، لدي مبادئ وقيم يجب احترامها".

• Do you feel guilty for the defeat vs PSG?

🚨🎙️| Ronald Araujo: "No, I don't feel responsible. These are the conditions of the match.” pic.twitter.com/R1j0gDK517

— Managing Barça (@ManagingBarca) April 18, 2024