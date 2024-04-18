أنفق فريق برشلونة لكرة القدم خلال السنوات الماضية مبالغ طائلة على شراء كثير من اللاعبين الذين لم ينجح منهم سوى عدد قليل في تلبية توقعات النادي الكتالوني، واضطر اللاعبون لمغادرة "الكامب نو" مبكرا.

عدد من اللاعبين الذين انتقلوا إلى النادي الإسباني مقابل رسوم ضخمة انهاروا تحت الضغوط، ولم يصمدوا أمام التوقعات والآمال المعقودة، في أحد أكبر النوادي في العالم، ومن بينهم البرازيلي فيليبي كوتينيو الذي ضمه النادي من ليفربول والفرنسي عثمان ديمبيلي الذي انتقل من دورتموند.

في المقابل، حقق لاعبون مثل نيمار دا سيلفا ولويس سواريز فترات ناجحة في النادي قبل الانتقال إلى تحديات جديدة.

تاليا أغلى 10 تعاقدات في تاريخ برشلونة بعضهم فاق التوقعات وآخرون جنوا الخيبات:

10- الإسباني فيران توريس: (58 مليون دولار) انضم توريس إلى برشلونة شتاء عام 2022 قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي مقابل 55 مليون يورو، ومرت تجربته مع الفريق الكتالوني بتقلبات عديدة، لكنه استعاد مستوياته مؤخرا وسجل أهدافا حاسمة. لكن ظهور اللاعب الواعد الأمين جمال بات يهدد مستقبله في النادي.

9- البرازيلي رافينيا: (61 مليون دولار) الدولي البرازيلي هو الآن في ذروة تألقه، وهو جزء مهم من كتيبة تشافي تم ضمه من ليدز يونايت، بعد أن أنقذ النادي الإنجليزي من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

فاز بلقب الدوري في موسمه الأول مع ناديه الجديد وسجل 41 هدفا في 82 مباراة.

8- البوسني ميراليم بيانيتش: (64 مليون دولار) لم يحظَ بأي دقيقة لعب مع نادي برشلونة في مسابقة الدوري الإسباني، الموسم الماضي، واكتفى بالجلوس على دكة البدلاء.

انضم إلى صفوف "البلوغرانا"، عام 2020، قادما من يوفنتوس الإيطالي، وقد تمت إعارته لنادي بشكتاش التركي الموسم الماضي 2021-2022. وهو يلعب الآن مع الشارقة في دوري المحترفين الإماراتي.

7- السويدي زلاتان إبراهيموفيتش: (74 مليون دولار) كان السويدي أحد أكثر المهاجمين إثارة للإعجاب في كرة القدم العالمية في ذلك الوقت، وكان من المفترض أن يكون القطعة الأخيرة من لغز بيب غوارديولا.

لكن العلاقة بين اللاعب والمدرب تدهورت بسرعة، وبعد موسم واحد فقط غادر إبراهيموفيتش واستمر في اللعب مع أندية مثل ميلان وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد ولوس أنجلوس غالاكسي، قبل أن يعتزل اللعب عام 2023.

🗣️ Zlatan Ibrahimovic: “At Barcelona, I was the tallest player in the field, but when Iniesta and Xavi have the ball they always see Messi. I don't blame them because Messi never disappoints with the ball at his feet, it's either it's a goal or an assist. What I liked very well… pic.twitter.com/Up3VCT3ufm — Football Talk (@FootballTalkHQ) June 18, 2023

6- الهولندي فرينكي دي يونغ: (80 مليون دولار) أحد أهم لاعبي الفريق الإسباني. انضم خط الوسط الهولندي بعد فترة رائعة في أياكس، ولعب دورا كبيرا في تتويج برشلونة بطلا للدوري الإسباني في موسم 2022-2023.

5- الأوروغوياني لويس سواريز: (87 مليون دولار) منذ انضمامه من ليفربول في 2014، نجح المهاجم الأوروغوياني في اقتحام محيطه الجديد، حيث سجل 195 هدفا في 283 مباراة وكان قطعة مهمة في تشكيلة برشلونة إلى جانب ميسي الذي يزامله حاليا في إنتر ميامي.

4- البرازيلي نيمار دا سيلفا: (93 مليون دولار) أحد أعظم لاعبي برشلونة على الإطلاق، وقد استحق المبلغ الذي دفع من أجله، لقد كان جزءا من الثلاثي الهجومي الأكثر رعبا في كرة القدم العالمية إلى جانب سواريز وليونيل ميسي.

سجل أكثر من 100 هدف في 4 سنوات، وفاز بلقبين في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

Neymar's final stats for Barcelona (2013-2017): 🔵 186 appearances

🔴 105 goals

🔵 58 assists

🔴 7 trophies pic.twitter.com/1sG7n7DdRi — NEYMARSTATS 🇧🇷 (@NeymarStats) August 2, 2017

3- الفرنسي أنطوان غريزمان: (127.5 مليون دولار) سجل 9 مرات فقط في 35 مباراة بالدوري خلال موسمه الأول مع برشلونة.

عاد غريزمان إلى أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة عام 2021، قبل أن يضمن انتقاله الدائم إلى ناديه القديم.

📊[Opta] | Antoine Griezmann has scored two out of the 43 Barcelona's goals in #LaLiga 2020 (5%), two goals in his 19 games played in the competition in this process (24 total shots, included six of them on target, 25% of shooting accuracy). pic.twitter.com/xu7aeAe7aZ — BarçaTimes Stats (@Stats_BT) September 28, 2020

2- الفرنسي عثمان ديمبيلي: (154 مليون دولار) غادر الجناح الفرنسي كاتالونيا عام 2023 ليلتحق بباريس سان جيرمان بعد أن فشل في الارتقاء إلى مستوى الضجيج الذي تبعه بعد انتقاله الضخم من بوروسيا دورتموند عام 2017.

كان من المفترض أن يكون بديلا لنيمار، ولكن بدلا من ذلك، سجل 40 هدفا فقط في 185 مباراة خلال فترة مليئة بالإصابات.

1- البرازيلي فيليبي كوتينيو: (170 مليون دولار) أغلى توقيع في تاريخ برشلونة، لعب معه 100 مباراة، لكنه لم يقدم الإضافة الحقيقية لبرشلونة، منذ انتقاله إليه قادما من ليفربول، حيث عانى إصابات متكررة وتراجعا كبيرا في المستوى.

أعلن نادي الدحيل القطري سبتمبر/أيلول الماضي تعاقده رسميا مع النجم البرازيلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، قادما من أستون فيلا الإنجليزي.