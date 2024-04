أنفق فريق برشلونة لكرة القدم خلال السنوات الماضية مبالغ طائلة على شراء كثير من اللاعبين الذين لم ينجح منهم سوى عدد قليل في تلبية توقعات النادي الكتالوني، واضطر اللاعبون لمغادرة "الكامب نو" مبكرا.

عدد من اللاعبين الذين انتقلوا إلى النادي الإسباني مقابل رسوم ضخمة انهاروا تحت الضغوط، ولم يصمدوا أمام التوقعات والآمال المعقودة، في أحد أكبر النوادي في العالم، ومن بينهم البرازيلي فيليبي كوتينيو الذي ضمه النادي من ليفربول والفرنسي عثمان ديمبيلي الذي انتقل من دورتموند.

في المقابل، حقق لاعبون مثل نيمار دا سيلفا ولويس سواريز فترات ناجحة في النادي قبل الانتقال إلى تحديات جديدة.

10- الإسباني فيران توريس: (58 مليون دولار) انضم توريس إلى برشلونة شتاء عام 2022 قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي مقابل 55 مليون يورو، ومرت تجربته مع الفريق الكتالوني بتقلبات عديدة، لكنه استعاد مستوياته مؤخرا وسجل أهدافا حاسمة. لكن ظهور اللاعب الواعد الأمين جمال بات يهدد مستقبله في النادي.

9- البرازيلي رافينيا: (61 مليون دولار) الدولي البرازيلي هو الآن في ذروة تألقه، وهو جزء مهم من كتيبة تشافي تم ضمه من ليدز يونايت، بعد أن أنقذ النادي الإنجليزي من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

فاز بلقب الدوري في موسمه الأول مع ناديه الجديد وسجل 41 هدفا في 82 مباراة.

8- البوسني ميراليم بيانيتش: (64 مليون دولار) لم يحظَ بأي دقيقة لعب مع نادي برشلونة في مسابقة الدوري الإسباني، الموسم الماضي، واكتفى بالجلوس على دكة البدلاء.

انضم إلى صفوف "البلوغرانا"، عام 2020، قادما من يوفنتوس الإيطالي، وقد تمت إعارته لنادي بشكتاش التركي الموسم الماضي 2021-2022. وهو يلعب الآن مع الشارقة في دوري المحترفين الإماراتي.

7- السويدي زلاتان إبراهيموفيتش: (74 مليون دولار) كان السويدي أحد أكثر المهاجمين إثارة للإعجاب في كرة القدم العالمية في ذلك الوقت، وكان من المفترض أن يكون القطعة الأخيرة من لغز بيب غوارديولا.

لكن العلاقة بين اللاعب والمدرب تدهورت بسرعة، وبعد موسم واحد فقط غادر إبراهيموفيتش واستمر في اللعب مع أندية مثل ميلان وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد ولوس أنجلوس غالاكسي، قبل أن يعتزل اللعب عام 2023.

🗣️ Zlatan Ibrahimovic: “At Barcelona, I was the tallest player in the field, but when Iniesta and Xavi have the ball they always see Messi. I don't blame them because Messi never disappoints with the ball at his feet, it's either it's a goal or an assist.

What I liked very well… pic.twitter.com/Up3VCT3ufm

— Football Talk (@FootballTalkHQ) June 18, 2023