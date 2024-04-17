هل وصلت رحلة صلاح مع ليفربول إلى نهايتها؟

كشفت تقارير صحفية عن أن رحلة نجم ليفربول محمد صلاح شارفت على نهايتها في آنفيلد بعد مسيرة مظفرة مع الريدز حقق خلالها الألقاب وكتب التاريخ في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان النجم المصري موضوعًا للكثير من الشائعات التي تشير إلى أن هذا الموسم قد يكون الأخير له في آنفيلد، حيث تصطف الفرق الكبرى بالدوري السعودي للمحترفين لمحاولة الظفر بخدماته.

ووفقا لصحيفة "ذي ميرور" البريطانية فإن الصيف المقبل سيكون هناك فرصة كبيرة خاصة وأن النادي بالتأكيد لا يريد ترك اللاعب بالمجان عندما ينتهي عقده في صيف 2025، كما أنه من غير الطبيعي أن يدفع ليفربول عقدا جديد لصلاح يفوق ما سيحصل عليه في الدوري السعودي.

ويدرك النادي أن الوضع قد تغير منذ ذلك الحين، خاصة وأن محمد صلاح يستعد للدخول في الأشهر الـ12 الأخيرة من عقده الحالي، مما يعني انخفاض قيمته السوقية إضافة إلى تقدمه في السن (31 عاما)، لكنه في المقابل لايزال الهداف الأول للفريق.

وحاول فريق الاتحاد السعودي ضم صلاح، في موسم الانتقالات الصيفي الماضي، وقدم عرضًا ماليا ضخمًا بقيمة 250 مليون دولار لكن إدارة ليفربول رفضته، لكن الصيف القادم قد يتغير الأمر في ظل تغير المعطيات.

جميع الفرص التي صنعها محمد صلاح هذا الموسم 😰 pic.twitter.com/1mjWyCqToY — Mohamed Salah (@MoSalah_Mo11) April 15, 2024

وحث خوسيه إنريكي لاعب ليفربول السابق، صلاح على الرحيل، وقال في تصريح لموقع "غروسفينور سبورت" "عندما تحصل على عرض كهذا، فهذا يعني عادة أن هناك بالفعل اتفاقا بين اللاعب والنادي، أعتقد أن صلاح قد وافق بالفعل على الذهاب وأعتقد أنه سيذهب أخيرًا إلى المملكة العربية السعودية هذا الصيف".

وأضاف إنريكي "يورغن كلوب (مدرب ليفربول) سيغادر، لذا فهذا هو الوقت المثالي لرحيل صلاح. هناك دورة جديدة تحدث في ليفربول والعديد من التغييرات، لذا فهي مثالية بالنسبة له. من المحتمل أن يكون هذا العقد الكبير الأخير في مسيرته، لذلك أعتقد أنه سيغادر".

وأصبح صلاح النجم الأول بلا منازع في ليفربول منذ وصوله من نادي روما الإيطالي، حيث سجل 209 أهداف للنادي – 23 منها جاءت هذا الموسم وقد ساعدت أهدافه المثيرة ليفربول على الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.