تأجيل مباراة الهلال ضد الأهلي في الدوري السعودي

أعلنت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الأربعاء تأجيل مباراة الأهلي والهلال التي كانت مقررة بعد غد الجمعة ضمن الجولة 28 إلى السادس من مايو/أيار القادم.

ويتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي برصيد 77 نقطة، بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 52 نقطة.

وقالت الرابطة عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر "أعلنت إدارة المسابقات بالرابطة اليوم الأربعاء، أن مباراة الأهلي والهلال التي كانت مقررة يوم الجمعة، (19أبريل 2024)، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة 28 من دوري روشن السعودي، قد تم تأجيلها إلى يوم الاثنين الموافق 6 مايو أيار 2024 في تمام الساعة التاسعة مساء".

وأضافت "جاء هذا القرار بناء على قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم القاضي بتأجيل مباراة الهلال أمام العين الإماراتي ضمن الدور قبل النهائي بدوري أبطال آسيا، المقررة في الإمارات العربية المتحدة، بسبب ظروف الحالة الجوية".

تأجيل مباراة الهلال ضد العين

وتأجلت مباراة العين والهلال المقرر إقامتها أمس الثلاثاء لتقام اليوم الأربعاء بسب حالة الطقس في دولة الإمارات.

وعلق الاتحاد الإماراتي لكرة القدم كافة أنشطته أمس الثلاثاء للحفاظ على سلامة الجماهير واللاعبين وكافة أطراف اللعبة.

وكان المركز الإماراتي للأرصاد أعلن تعرض البلاد لأمطار غزيرة وسحب ركامية على المناطق الساحلية تتحرك باتجاه المناطق الشرقية والشمالية يصاحبها البرق والرعد مع احتمال سقوط البرد على بعض المناطق.