بيكهام يفوز بمعركة قانونية بقيمة 300 مليون دولار

فاز نجم مانشستر يونايتد السابق ديفيد بيكهام بمعركة قانونية بقيمة تبلغ نحو 300 مليون دولار ضد أشخاص يقومون ببيع نسخ مقلدة من منتجات علامته التجارية عبر الإنترنت.

ووافقت المحكمة على طلب بيكهام بإصدار حكم غيابي ضد 44 متهما، ودفعهم حوالي 10 آلاف دولار عن كل انتهاك.

وسيحصل مالك نادي إنتر ميامي على ما يصل مليوني دولار من كل واحد من بين 150 بائعا عبر الإنترنت، معظمهم في آسيا، ويستفيدون من اسمه في بيع منتجات مقلدة".

وأظهرت مستندات وملفات القضية أن المزورين كانوا يبيعون النسخ المقلدة عبر مواقع "أمازون" و"إيباي" و"إتسي".

وشملت النسخ المقلدة الملابس والقمصان والأحذية وكرات القدم والعطور ومنتجات الشعر والعناية بالجسم والملصقات وألعاب الفيديو والنظارات والمجوهرات والساعات.

وزعمت الدعوى أن النسخ المذكورة "تؤدي إلى تآكل سمعة العلامة التجارية" بالإضافة إلى أنها تكلف الشركة "خسائر كبيرة في المبيعات".

وجاء في شكوى بيكهام "يشكل بيعها تهديدا حقيقيا للعلامة التجارية لشركة "دي بي في"، ويؤثر على استدامة أعمالها، كما يؤثر أيضا على الأفراد والشركات الذين يشترونها عن غير قصد".