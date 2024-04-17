بعد التغلب على الإصابات والإدمان.. ديلي آلي يهدف للمشاركة بمونديال 2026

أكد ديلي آلي لاعب إيفرتون الحالي وأحد نجوم توتنهام الإنجليزي سابقا أن هدفه العودة إلى الملاعب سريعا والمشاركة مع منتخب إنجلترا في كأس العالم 2026 بأميركا والمكسيك وكندا.

وعانى آلي أزمة عميقة خلال الأشهر الماضية، وكان لعدة أسابيع حبيس عيادة في أميركا لإعادة تأهيل نفسه من الإدمان على الحبوب المنومة.

وصرح لاعب خط الوسط وسط -في برنامج كرة القدم على قناة سكاي سبورتس- بأنه يستطيع "رؤية الضوء في نهاية النفق"، وقال "إنها رحلة مليئة بالتقلبات، لكني تعلمت منها الكثير".

وتحدث ديلي عن مشاكله النفسية وإدمانه "قلت إنني إذا ساعدت شخصا واحدا سأكون سعيدا، وهذا كل ما أردت، الدعم وردود الفعل التي حصلت عليها كانت ساحقة، أنا فخور بذلك".

Dele Alli reveals bold target ahead of football comeback and has reminder on his phone at 11am every day as motivation https://t.co/LOLMKB8CqT — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) April 16, 2024

ولعب نجم خط وسط إيفرتون (28 عاما) آخر مرة في فبراير/شباط 2023، وغاب منذ ذلك الحين عن الملاعب بسبب إصابات متكررة في أربطة الفخذ.

ويأمل الدولي الإنجليزي الذي خاض 37 مباراة مع "الأسود الثلاثة"، في العودة إلى التدريبات الكاملة بنهاية الموسم الحالي. وقال "لدي رسالة تذكير على هاتفي تنبهني كل يوم الساعة 11 صباحا بكأس العالم 2026.. البعض سيقول: إنه لم يلعب منذ عام، ولكن هذا هو هدفي.. أعرف مستواي".

وينتهي عقد آلي مع إيفرتون يوم 30 يونيو/حزيران المقبل، لكنه حريص على البقاء في الدوري الإنجليزي، "الهدف الوحيد الذي أمامي الآن هو كأس العالم، أنا مصاب الآن وأريد الشفاء من إصابتي بشكل تام والتأكد من أنني في أفضل حالاتي خلال الصيف المقبل".

وتابع اللاعب السابق لبشكتاش التركي بنظام الإعارة "أريد البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز. أريد أن أكون على أعلى مستوى وأن ألعب مع أفضل اللاعبين".

ومنذ انتقاله إلى توتنهام في 2015 وحتى رحيله عنه في 2022، برز ديلي مع "السبيرز" بإحرازه 51 هدفا وصناعة 35 آخرين في 194 مباراة خاضها بالبريمرليغ.