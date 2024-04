بعد التغلب على الإصابات والإدمان.. ديلي آلي يهدف للمشاركة بمونديال 2026

أكد ديلي آلي لاعب إيفرتون الحالي وأحد نجوم توتنهام الإنجليزي سابقا أن هدفه العودة إلى الملاعب سريعا والمشاركة مع منتخب إنجلترا في كأس العالم 2026 بأميركا والمكسيك وكندا.

وعانى آلي أزمة عميقة خلال الأشهر الماضية، وكان لعدة أسابيع حبيس عيادة في أميركا لإعادة تأهيل نفسه من الإدمان على الحبوب المنومة.

وصرح لاعب خط الوسط وسط -في برنامج كرة القدم على قناة سكاي سبورتس- بأنه يستطيع "رؤية الضوء في نهاية النفق"، وقال "إنها رحلة مليئة بالتقلبات، لكني تعلمت منها الكثير".

وتحدث ديلي عن مشاكله النفسية وإدمانه "قلت إنني إذا ساعدت شخصا واحدا سأكون سعيدا، وهذا كل ما أردت، الدعم وردود الفعل التي حصلت عليها كانت ساحقة، أنا فخور بذلك".

Dele Alli reveals bold target ahead of football comeback and has reminder on his phone at 11am every day as motivation https://t.co/LOLMKB8CqT

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) April 16, 2024