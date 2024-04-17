النجم البرازيلي روماريو يعود من الاعتزال في سن 58 عاما

سجل المهاجم البرازيلي المعتزل روماريو اسمه ضمن صفوف فريق أميركا-آر جيه المنافس في دوري الدرجة الثانية بولاية ريو دي جانيرو إذ يتولى اللاعب البالغ من العمر 58 عاما رئاسة هذا النادي حاليا ومن المقرر أن يعود إلى الرياضة بعد 15 عاما من اعتزال اللعب.

وشارك روماريو، الذي اعتزل في 2008 وأصبح المدير الرياضي لفريق أميركا في 2009، مع منتخب البرازيل في كأس العالم مرتين وسجل 5 أهداف ليقودهم إلى الفوز باللقب في 1994.

وفي 2009، عاد لفترة وجيزة من الاعتزال ليلعب لمدة 22 دقيقة مع أميركا الفريق المفضل لوالده الراحل في مباراة توج فيها بطلا لدوري الدرجة الثانية في ريو دي جانيرو.

ويلعب رومارينيو نجل روماريو أيضا مع فريق أميركا.

وقال روماريو على إنستغرام أمس الثلاثاء "لن أنافس في البطولة، بل سألعب بعض المباريات مع فريقي المفضل وأحقق حلما آخر، باللعب إلى جانب نجلي. ماذا تعتقدون؟".

وأكد اتحاد كرة القدم في ريو دي جانيرو تسجيل روماريو اسمه كلاعب مضيفا أنه سيحصل على الحد الأدنى للأجور والذي سيتم التبرع به للنادي.

وخاض روماريو أكثر من 70 مباراة مع منتخب بلاده بين عامي 1987 و2005 وسجل 56 هدفا.

وقضى 4 فترات مع فاسكو دا جاما ولعب أيضا مع فلامنغو وفلومينينسي في البرازيل وبرشلونة وأيندهوفن وفالنسيا.

ويقول روماريو إنه سجل أكثر من 1000 هدف في مسيرته لكن هذه الإحصائيات تشمل الأهداف على مستوى فئات الشباب والمباريات غير الرسمية والودية.

وبعد اعتزاله كرة القدم، أصبح عضوا في مجلس الشيوخ وقاد تحقيقات بشأن فساد في كرة القدم البرازيلية.