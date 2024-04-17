المصائب لا تأتي فرادى.. برشلونة يخرج من بطولتين بعد الخسارة من سان جيرمان

يبدو أن يوم الثلاثاء 16 أبريل/نيسان 2024، سيُحفر في تاريخ برشلونة بعد أن تسببت الخسارة القاسية من باريس سان جيرمان، بخروج البرسا من بطولتين مرة واحدة.

وسان جيرمان نفذ ريمونتادا استثنائية، وقلب الطاولة على البرسا في معقله، وهزمه 4-1 ذهابا، وتأهل إلى نصف النهائي بنتيجة 6-4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وبهذه النتيجة لم يقص البرسا من دوري أبطال أوروبا فقط، بل لن يشارك -أيضا- في مونديال الأندية الموسع الذي يضم 32 فريقا، بينها 12 من القارة العجوز ويقام العام المقبل في الولايات المتحدة.

ودخل أتلتيكو مدريد -الذي خسر أيضا أمام دورتموند 4-2 إيابا وأقصي من ربع نهائي المسابقة القارية 5-4 بمجموع الذهاب والإياب- بدلا من البلوغرانا لأنه حل في الترتيب أعلى منه.

شاهد.. ملخص ريمونتادا باريس سان جيرمان مع برشلونة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

https://t.co/Mov9uTwNpk pic.twitter.com/N1hJ0iR3uQ — الجزيرة نت رياضة (@AJASports) April 17, 2024

وبما أن نظام البطولة لا يسمح بوجود أكثر من فريقين من نفس البلد، فرافق أتلتيكو مدريد جاره الريال إلى البطولة الجديدة.

والفرق التي تأهلت حتى الآن عن أوروبا هي:

مانشستر سيتي وتشلسي (إنجلترا).

ريال مدريد وأتلتيكو مدريد (إسبانيا).

بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند (ألمانيا).

باريس سان جيرمان (فرنسا)ز

إنتر ميلان ويوفنتوس (إيطاليا).

بنفيكا وبورتو (البرتغال).

وتبقى المنافسة على البطاقة الأخيرة بين أرسنال الإنجليزي وسالزبورغ النمساوي.

بطولة جديدة

يُشارك في البطولة 32 فريقًا من 6 اتحادات قارية بجانب بطل البلد المضيف، على أن تختار الفرق بين سنوات كل نسخة من كأس العالم، أي أنه يختار المشاركون في نسخة 2025 من الأبطال بين 2021-2024 بجانب التصنيف الجديد المتبع.

وتوزع الفرق على 8 مجموعات، كل مجموعة من 4 فرق ويتأهل الأول والثاني فقط إلى ثمن النهائي.

وبداية من ثمن النهائي، يعتمد نظام خروج المغلوب من مباراة واحدة وصولًا إلى المباراة النهائية، مع إلغاء مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

نظام التصنيفات

يقيم أداء الفرق على المستوى القاري في الأربع سنوات التي تسبق نسخة كأس العالم للأندية وذلك وفق المعايير التالية:

3 نقاط لكل انتصار.

نقطة لكل تعادل.

3 نقاط لكل تأهل إلى مرحلة متقدمة.

أما بالنسبة لقارة أوروبا، فيختلف معيار التصنيف ويكون مرتبطا بنتائج الفرق في دوري أبطال أوروبا:

نقطتان لكل انتصار.

نقطة لكل تعادل.

4 نقاط لتجاوز دور المجموعات.

5 نقاط لتجاوز دور الـ16.

نقطة للتأهل من أي دور بعد ذلك.

واختار الاتحاد الدولي بالفعل 5 فرق من قارة أوروبا اعتمادًا على نظام التصنيفات، وذلك بسبب انقضاء 3 مواسم ونهاية دور المجموعات في الموسم الرابع لدوري أوروبا، وبالتالي حسابيا لا يمكن تجاوز هذه الفرق في التصنيف.

والفرق هي: