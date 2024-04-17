رياضة|الدوري الألماني

"إذا هبطنا بسببك ستموت".. حكم ألماني يواجه تهديدات بالقتل

الحكم مارتين سبيكنر تعرض لتهديدات بالقتل بدوري الدرجة الثالثة الألماني لكرة القدم (غيتي)
17/4/2024

توصلت التحقيقات إلى أن شخصا يبلغ من العمر 22 عاما من مدينة بيلفيلد هو المسؤول المحتمل عن إرسال تهديد بالقتل لمارتين سبيكنر الحكم بدوري الدرجة الثالثة الألماني لكرة القدم.

وتمكن المحققون من تحديد هوية المشتبه به، وأكدوا -اليوم الثلاثاء- أن التحقيقات بشأن التهديدات والإهانات مستمرة.

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وذكرت إدارة التحقيقات الجنائية في ولاية هيسن ومكتب المدعي العام في فرانكفورت اليوم إن الرجل بعث برسالة بريد إلكتروني مجهولة المصدر بعد أن أدار سبيكنر مباراة إنغولشتات أمام أرمينيا بيلفيلد في الخامس من أبريل/نيسان الجاري.

وكتب المشتبه به في الرسالة "إذا هبطنا بسببك ستموت، سنجدك أنت أو أطفالك يوما ما".

وحسب بيان اتحاد الكرة الألماني، فإن فحوى رسالة البريد الإلكتروني انتقدت طول الوقت بدل الضائع في المباراة، الذي سجله خلاله إنغلوشتات هدف التعادل 1-1.

وذكر الاتحاد الألماني لكرة القدم أنه أبلغ عن القضية إلى الوحدة المركزية الألمانية لمكافحة جرائم الإنترنت من أجل تقديم شكوى جنائية.

المصدر : الألمانية