"إذا هبطنا بسببك ستموت".. حكم ألماني يواجه تهديدات بالقتل

توصلت التحقيقات إلى أن شخصا يبلغ من العمر 22 عاما من مدينة بيلفيلد هو المسؤول المحتمل عن إرسال تهديد بالقتل لمارتين سبيكنر الحكم بدوري الدرجة الثالثة الألماني لكرة القدم.

وتمكن المحققون من تحديد هوية المشتبه به، وأكدوا -اليوم الثلاثاء- أن التحقيقات بشأن التهديدات والإهانات مستمرة.

وذكرت إدارة التحقيقات الجنائية في ولاية هيسن ومكتب المدعي العام في فرانكفورت اليوم إن الرجل بعث برسالة بريد إلكتروني مجهولة المصدر بعد أن أدار سبيكنر مباراة إنغولشتات أمام أرمينيا بيلفيلد في الخامس من أبريل/نيسان الجاري.

3. Liga, 32. Spieltag FC Ingolstadt 04 – Arminia Bielefeld (Fr., 19 Uhr) 🙎🏼‍♂️: Martin Speckner

🚩: Christoph Knauer

🚩: Max Kluge

4⃣ : Manuel Bergmann #Speckner #FCIDSC #3Liga pic.twitter.com/B1ysC7ozFG — Schiedsrichteransetzungen (@SrAnsetzungen) April 3, 2024

وكتب المشتبه به في الرسالة "إذا هبطنا بسببك ستموت، سنجدك أنت أو أطفالك يوما ما".

وحسب بيان اتحاد الكرة الألماني، فإن فحوى رسالة البريد الإلكتروني انتقدت طول الوقت بدل الضائع في المباراة، الذي سجله خلاله إنغلوشتات هدف التعادل 1-1.

وذكر الاتحاد الألماني لكرة القدم أنه أبلغ عن القضية إلى الوحدة المركزية الألمانية لمكافحة جرائم الإنترنت من أجل تقديم شكوى جنائية.