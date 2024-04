أندية إنجليزية تتنافس على ضم الجزائري عمورة

بعد تألقه اللافت هذا الموسم مع نادي رويال يونيون سانت جيلواز البلجيكي ارتفعت أسهم الجزائري محمد الأمين عمورة وبات مطمع العديد من الأندية الإنجليزية.

وسجل عمورة البالغ 23 عاما 22 هدفا وصنع 6 أهداف من أصل 40 مباراة شارك فيها مع فريقه البلجيكي في مختلف المنافسات المحلية والقارية.

وانتقل الجزائري إلى سانت جيلواز الصيف الماضي قادما من نادي لوغانو السويسري مقابل صفقة قدرت قيمتها بـ4 ملايين يورو وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين.

وكشف المصدر نفسه أن القيمة السوقية للدولي الجزائري تضاعفت 4 مرات، وأصبحت تساوي 16 مليون يورو.

وذكر موقع "فوت نيوز" البلجيكي أن نادي سانت جيلواز يشترط أكثر من 20 مليون يورو لبيع نجمه عمورة لفائدة أحد الفرق المهتمة بخدماته خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وتسعى العديد من الأندية الإنجليزية في مقدمتهم وست هام يونايتد وتوتنهام هوتسبير وبرايتون، للتعاقد مع اللاعب وضمه إلى صفوفها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تألقه اللافت خلال منافسات الموسم الجاري.

وقرر عمورة في عام 2018 الاعتزال بسبب المصاعب المادية التي اعترضته مما دفعه للبحث عن عمل جديد يضمن ظروفا اقتصادية أفضل، قبل أن يقنعه مدربه بمواصلة اللعب خاصة وأنه كان يملك موهبة كبيرة.

وبدأ عمورة مسيرته الكروية مع نادي شباب جيجل الذي ينشط ضمن دوري الدرجة الرابعة في الجزائر، قبل أن ينتقل عام 2019 لمدرسة شبان نادي وفاق سطيف.

Alongside the likes of Riyad Mahrez, Youcef Belaili and Amine Gouiri, the Desert foxes have an array of attacking talent and Mohammed Amoura is more than capable of filling a position where there have been massive question marks in recent years for Algeria. pic.twitter.com/mkzdnE6xx3

— LF (@LiteFooty) January 13, 2024