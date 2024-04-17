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أندية إنجليزية تتنافس على ضم الجزائري عمورة

Soccer Football - Europa League - Group E - Union Saint-Gilloise v Liverpool - Lotto Park, Anderlecht, Belgium - December 14, 2023 Union Saint-Gilloise's Mohamed El Amine Amoura scores their first goal REUTERS/Yves Herman
عمورة سجل 22 هدفا وصنع 6 أهداف في 40 مباراة مع سانت جيلواز البلجيكي (رويترز)
17/4/2024

بعد تألقه اللافت هذا الموسم مع نادي رويال يونيون سانت جيلواز البلجيكي ارتفعت أسهم الجزائري محمد الأمين عمورة وبات مطمع العديد من الأندية الإنجليزية.

وسجل عمورة البالغ 23 عاما 22 هدفا وصنع 6 أهداف من أصل 40 مباراة شارك فيها مع فريقه البلجيكي في مختلف المنافسات المحلية والقارية.

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وانتقل الجزائري إلى سانت جيلواز الصيف الماضي قادما من نادي لوغانو السويسري مقابل صفقة قدرت قيمتها بـ4 ملايين يورو وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين.

وكشف المصدر نفسه أن القيمة السوقية للدولي الجزائري تضاعفت 4 مرات، وأصبحت تساوي 16 مليون يورو.

وذكر موقع "فوت نيوز" البلجيكي أن نادي سانت جيلواز يشترط أكثر من 20 مليون يورو لبيع نجمه عمورة لفائدة أحد الفرق المهتمة بخدماته خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وتسعى العديد من الأندية الإنجليزية في مقدمتهم وست هام يونايتد وتوتنهام هوتسبير وبرايتون، للتعاقد مع اللاعب وضمه إلى صفوفها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تألقه اللافت خلال منافسات الموسم الجاري.

وقرر عمورة في عام 2018 الاعتزال بسبب المصاعب المادية التي اعترضته مما دفعه للبحث عن عمل جديد يضمن ظروفا اقتصادية أفضل، قبل أن يقنعه مدربه بمواصلة اللعب خاصة وأنه كان يملك موهبة كبيرة.

وبدأ عمورة مسيرته الكروية مع نادي شباب جيجل الذي ينشط ضمن دوري الدرجة الرابعة في الجزائر، قبل أن ينتقل عام 2019 لمدرسة شبان نادي وفاق سطيف.

وشارك عمورة في 36 مباراة بالدوري الجزائري رفقة وفاق سطيف، سجل خلالها 16 هدفا وقدم 8 تمريرات حاسمة.

انضم عمورة لنادي لوغانو السويسري في 2021 الذي أسهم في صقل موهبته مما دفع نادي رويال يونيون سانت جيلواز البلجيكي إلى ضمه لصفوفه في صفقة بلغت قيمتها 4 ملايين يورو.

المصدر : مواقع إلكترونية