أكبر اللاعبين سنا في تاريخ كرة القدم

يستمتع لاعبو كرة القدم غالبا بسنوات ذروة مسيرتهم في منتصف العشرينيات وبداية الثلاثينيات ثم يبدؤون التفكير في الاعتزال، لكن هناك آخرين خالفوا القاعدة واستمروا في العطاء على المستطيل الأخضر حتى بعد الأربعين.

ويعد لاعبون مثل الياباني كازويوشي ميورا والحارس المصري عصام الحضري من بين الأسماء التي لعبت بشكل جيد بعد الثلاثينيات من عمرهم، لكنهم ليسوا الوحيدين الأكبر سنا الذين فعلوا ذلك.

ويتحدى اللاعبون مثل كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، الصور النمطية المعتادة للياقة البدنية في كرة القدم ليواصلوا بذل أقصى قدر من المجهود البدني في أواخر الثلاثينيات من عمرهم. ومع ذلك، يبدو أن مستويات معظم اللاعبين تبدأ بالتراجع عند سن الـ35 عاما تقريبا.

ومع ذلك، هناك بعض الحالات النادرة وبعض الأسماء استمرت في اللعب حتى الأربعينيات وما بعدها. لذا، فإن هذا يطرح في النهاية سؤالاً حول من هو أكبر لاعب كرة قدم على الإطلاق؟

وتاليا اللاعبون الأكبر عمرا الذين استمروا في ممارسة كرة القدم بعد سن الأربعين:

الياباني كازويوشي ميورا (أوليفيرينسي البرتغالي): يعتقد الكثيرون أن أيقونة كرة القدم اليابانية كازويوشي ميورا، المعروف باسم "الملك كازو" هو اللاعب الأكبر سنا، لكن هذا ليس هو الحال لأن هناك حارس مرمى إسرائيليا خاض آخر مباراة له في 2019 عن عمر ناهز 73. ومع ذلك، فإن الدولي الياباني السابق مثير للإعجاب لأنه -بالتأكيد- أكبر لاعب كرة قدم يلعب باستمرار. ووقّع للتو مع نادٍ جديد في دوري الدرجة الثانية البرتغالي عن عمر يناهز 56 عامًا.

56-year-old Japanese footballer Kazuyoshi Miura made his official debut for Portuguese second division side Oliveirense.

Nicknamed King Kazu, this will be his 38th season as a professional footballer. #NBSportLive | #NBSportUpdates pic.twitter.com/UCC9Cr9rkP — NBS Sport (@NBSportUg) April 24, 2023

الحارس الإنجليزي جون بوريدج (مانشستر سيتي): أكبر لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز على الإطلاق، خاض مباراته الأخيرة مع مانشستر سيتي أمام كوينز بارك رينجرز عن عمر ناهز 43 عامًا و5 أشهر في 14 مايو/أيار 1995 واعتزل اللعب رسميا في 1997.

Fun fact of the day: Former Manchester City goalkeeper John Burridge is the oldest player to have ever played in the Premier League. At 43 years old he was between the sticks as City took on QPR on 14th May 1995. 🤯 pic.twitter.com/Opshrc7Lxe — City Chief (@City_Chief) August 11, 2020

الحارس المصري عصام الحضري: أكبر لاعب شارك في كأس العالم على الإطلاق بعمر 45 عامًا و161 يومًا. وحقق الحضري هذا الرقم القياسي في مونديال روسيا عام 2018 عندما شارك أساسيا مع مصر في آخر مباراة لها في دور المجموعات ضد السعودية، مما جعله أكبر لاعب سنا على الإطلاق يشارك مع منتخب بلاده في تاريخ المونديال.