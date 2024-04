أكبر اللاعبين سنا في تاريخ كرة القدم

يستمتع لاعبو كرة القدم غالبا بسنوات ذروة مسيرتهم في منتصف العشرينيات وبداية الثلاثينيات ثم يبدؤون التفكير في الاعتزال، لكن هناك آخرين خالفوا القاعدة واستمروا في العطاء على المستطيل الأخضر حتى بعد الأربعين.

ويعد لاعبون مثل الياباني كازويوشي ميورا والحارس المصري عصام الحضري من بين الأسماء التي لعبت بشكل جيد بعد الثلاثينيات من عمرهم، لكنهم ليسوا الوحيدين الأكبر سنا الذين فعلوا ذلك.

ويتحدى اللاعبون مثل كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، الصور النمطية المعتادة للياقة البدنية في كرة القدم ليواصلوا بذل أقصى قدر من المجهود البدني في أواخر الثلاثينيات من عمرهم. ومع ذلك، يبدو أن مستويات معظم اللاعبين تبدأ بالتراجع عند سن الـ35 عاما تقريبا.

ومع ذلك، هناك بعض الحالات النادرة وبعض الأسماء استمرت في اللعب حتى الأربعينيات وما بعدها. لذا، فإن هذا يطرح في النهاية سؤالاً حول من هو أكبر لاعب كرة قدم على الإطلاق؟

