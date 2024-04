موعد مباراتي مانشستر سيتي ضد ريال مدريد وبايرن ميونخ ضد أرسنال والقنوات الناقلة

يخوض مانشستر سيتي الإنجليزي حامل اللقب وريال مدريد الإسباني حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (14 مرة) "أم المعارك" ضمن إياب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم -غدا الأربعاء- على ملعب الاتحاد، في حين يجد بايرن ميونخ الألماني نفسه مطالبا بتخطي عقبة ضيفه أرسنال الإنجليزي في سعيه لإنقاذ موسمه.

على ملعب الاتحاد، ستكون المواجهة أشبه بنهائي، بعد أن تعادل الفريقان 3-3 في قمة نارية ذهابا بملعب "سانتياغو برنابيو" حيث تبقى كل الاحتمالات واردة إيابا، بما فيها اللجوء إلى شوطين إضافيين أو لاحتكام إلى ركلات الترجيح، طالما أنّ الفريقين يقدمان مستوى رفيعا ومتقاربا.

وكان فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا قلب تأخره 1-2 إلى تقدم 3-2 في لقاء الذهاب، قبل أن ينقذ الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي ريال من الهزيمة الأولى في آخر 28 مباراة له على أرضه في جميع المسابقات، بتسجيله هدف التعادل من تسديدة رائعة "على الطاير" قبل 11 دقيقة من نهاية الوقت الأصلي.

ولا شك أنّ المهمة لن تكون سهلة لرجال الإيطالي كارلو أنشيلوتي ضد الفريق الإنجليزي الذي لم يسقط في المسابقة القارية للمباراة الـ22 تواليا، وتحديدا منذ الخسارة أمام عملاق إسبانيا 1-3 بعد التمديد في مايو/أيار 2022 في إياب نصف النهائي.

كما أنّه لم يخسر على أرضه في المسابقة منذ 30 مباراة، أي منذ عام 2018، كما لم يخسر على أرضه في 41 مباراة في مختلف المسابقات منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

ويبحث النادي الملكي عن الثأر من سيتي الذي أقصاه من الدور نصف النهائي الموسم الماضي حين تعادلا ذهابا في مدريد 1-1 قبل أن يحقق سيتي فوزا كاسحا 4-0 إيابا في طريقه إلى اللقب الأول في تاريخه.

ويعوّل غوارديولا دائما على ترسانته المدججة باللاعبين وفي طليعتهم النرويجي إرلينغ هالاند الذي واجه بعض الانتقادات في الآونة الأخيرة على خلفية غيابه عن التهديف بمواجهة ريال في المباريات الثلاث الأخيرة بين الجانبين.

من جهته، يأمل أنشيلوتي أن يتابع البرازيلي رودريغو نجاعته التهديفية بمواجهة سيتي بعد أن سجّل هدفين أسهما في الإطاحة بالفريق الإنجليزي خلال مواجهة الفريقين في نصف نهائي المسابقة عام 2022، قبل أن يهز شباكه مجددا الثلاثاء الماضي.

من المقرر أن تنطلق المباراة في ملعب الاتحاد، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة (21:00 بتوقيت القاهرة، 23:00 بتوقيت الإمارات).

تمتلك شبكة "بي إن سبورتس" القطرية حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا حصريا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتبث المباراة على قنوات (beIN Sports HD 1) و(beIN 4K HDR) و(beIN Sports HD 1 English).

يدير الحكم الإيطالي دانيلي أورسانو المواجهة في ملعب الاتحاد.

Daniele Orsato will referee Real Madrid vs Manchester City.

يتمسّك بايرن بخيط أمل رفيع سعيا للخروج بلقب هذا الموسم، عندما يواجه أرسنال المضطرب في أليانز أرينا في ميونخ.

وبعد تعادلهما ذهابا 2-2 في ملعب الإمارات، تبدو حظوظ الفريقين متساوية من أجل مواصلة مشوارهما القاري.

لكنّ بايرن يمني النفس بعدم الخروج خالي الوفاض بعد أن هيمن على لقب الدوري الألماني في المواسم الـ11 الأخيرة، قبل أن يجرّده منه باير ليفركوزن رسميا الأحد بعدما تُوج باللقب الأول في تاريخه قبل 5 مراحل من نهاية الموسم.

أما أرسنال فتتكرر مآسيه مع اقتراب نهاية كل موسم، بعد أن خسر صدارة الدوري المحلي بشكل دراماتيكي لمصلحة سيتي، رغم أنّ معركة اللقب لا تزال مفتوحة، فإنّ الخشية أن يتكرر سيناريو الموسم الماضي عندما فرّط به قبل مراحل قليلة لمصلحة سيتي أيضا بعد أن تصدر لفترات طويلة.

من جهته، يسعى مدرب بايرن توماس توخل إلى تكرار "روح الفوز" بنسخة 2021 مع تشلسي.

وقال توخل "حصلنا على التعادل (ذهابا) لذا فإنّ الوضع واضح: الفائز يتأهل. نلعب على أرضنا، نحتاج إلى هذا النوع من الأجواء الصاخبة من الجماهير ونريد العزيمة، الشغف والنوعية نفسها التي أظهرناها، حينها سنتأهل بالتأكيد".

من المقرر أن تنطلق المباراة في ملعب أليانز أرينا، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة (21:00 بتوقيت القاهرة، 23:00 بتوقيت الإمارات).

تمتلك شبكة "بي إن سبورتس" القطرية حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا حصريا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتبث المباراة على قنوات (beIN Sports HD 2) و(beIN Sports HD 2 English).

يدير مباراة بايرن ميونخ وأرسنال الحكم الهولندي داني ماكيلي.

Dutch referee Danny Makkelie has been appointed to officiate Wednesday's Champions League quarterfinal second leg between FC Bayern and Arsenal.

