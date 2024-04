فوز أول لقطر بكأس آسيا تحت 23 عاما يرفع الطموحات.. جماهير العنابي: الهدف أولمبياد باريس

ملعب جاسم بن حمد- بطموحات كبيرة لـ16 منتخبا آسيويا انطلقت -أمس- بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما التي تستضيفها قطر حتى 3 مايو/أيار المقبل، حيث شهد ملعب "جاسم بن حمد" حفل انطلاق البطولة برفع أعلام المنتخبات المشاركة وسط فعاليات تراثية تعبر عن تقاليد شعوب القارة الآسيوية.

واستهل منتخب قطر الأولمبي مشواره في البطولة بفوز مريح بهدفين دون رد على نظيره الإندونيسي في الجولة الأولى من المجموعة الأولى للمسابقة، وسط حضور جماهيري غصت فيه مدرجات الملعب.

🎥 HIGHLIGHTS | 🇶🇦 Qatar 2️⃣-0️⃣ Indonesia 🇮🇩

Perfect start for the hosts as they bag the all-important three points in their campaign opener!

Match Report:

— #AsianCup2023 (@afcasiancup) April 15, 2024