بريمن يوقف نابي كيتا لنهاية الموسم.. واللاعب يرد "لن أقبل أن يشوه صورتي أحد"

قرر نادي فيردر بريمن الألماني -الثلاثاء- إيقاف لاعب وسطه الغيني الدولي نابي كيتا حتى نهاية الموسم مع فرض غرامة مالية كبيرة عليه؛ بعدما رفض ركوب حافلة الفريق قبل مواجهة باير ليفركوزن أمس الأول الأحد.

ولم يشارك لاعب ليفربول السابق: كيتا (29 عاما) في المباراة التي خسرها بريمن أمام باير ليفركوزن بـ5 أهداف دون رد، وهي النتيجة التي ترتب عليها تتويج ليفركوزن بلقب البوندسليغا للمرة الأولى في تاريخه.

وبحسب بريمن رفض كيتا ركوب حافلة الفريق المتجهة لملعب المباراة وفضل الذهاب إلى منزله بعد علمه باستبعاده من التشكيل الأساسي للمباراة.

وذكر بريمن في بيان الثلاثاء "فيردر بريمن قرر إيقاف نابي كيتا حتى نهاية الموسم مع فرض غرامة مالية كبيرة بحقه".

SV Werder Bremen have suspended Naby Keïta until the end of the season.

The club have also handed the midfielder a substantial fine. The 28-year-old will no longer train with the team or be part of the first-team dressing room.#werder pic.twitter.com/CW1gTNKfMa

— SV Werder Bremen EN (@werderbremen_en) April 16, 2024