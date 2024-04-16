بريمن يوقف نابي كيتا لنهاية الموسم.. واللاعب يرد "لن أقبل أن يشوه صورتي أحد"

قرر نادي فيردر بريمن الألماني -الثلاثاء- إيقاف لاعب وسطه الغيني الدولي نابي كيتا حتى نهاية الموسم مع فرض غرامة مالية كبيرة عليه؛ بعدما رفض ركوب حافلة الفريق قبل مواجهة باير ليفركوزن أمس الأول الأحد.

ولم يشارك لاعب ليفربول السابق: كيتا (29 عاما) في المباراة التي خسرها بريمن أمام باير ليفركوزن بـ5 أهداف دون رد، وهي النتيجة التي ترتب عليها تتويج ليفركوزن بلقب البوندسليغا للمرة الأولى في تاريخه.

وبحسب بريمن رفض كيتا ركوب حافلة الفريق المتجهة لملعب المباراة وفضل الذهاب إلى منزله بعد علمه باستبعاده من التشكيل الأساسي للمباراة.

وذكر بريمن في بيان الثلاثاء "فيردر بريمن قرر إيقاف نابي كيتا حتى نهاية الموسم مع فرض غرامة مالية كبيرة بحقه".

SV Werder Bremen have suspended Naby Keïta until the end of the season. The club have also handed the midfielder a substantial fine. The 28-year-old will no longer train with the team or be part of the first-team dressing room.#werder pic.twitter.com/CW1gTNKfMa — SV Werder Bremen EN (@werderbremen_en) April 16, 2024

بالإضافة إلى الإيقاف، فرض فيردر بريمن "غرامة كبيرة" على لاعب خط الوسط، الذي "لن يتدرب بعد الآن مع الفريق أو يكون جزءا من غرفة تبديل الملابس للفريق الأول".

من جانبه قال كليمنس فريتز مدير قطاع كرة القدم في فيردر بريمن "كنادٍ لن نتهاون مع سلوك نابي".

وأضاف "لقد أحبط زملاءه في وقت صعب يحيط بمسيرتنا الحالية وباللاعبين المتاحين للمشاركة، ووضع مصلحته الخاصة فوق مصلحة الفريق، لا يمكن أن نسمح بذلك".

وختم بالقول "في هذه المرحلة من الموسم نحن في حاجة إلى التركيز على المباريات المتبقية وتكاتف الفريق سويا، لهذا لم يكن لدينا خيار".

لن أقبل أن يشوه صورتي أحد"

ونشر كيتا عبر حسابه على إنستغرام الاثنين "منذ بداية مسيرتي، في كل مكان مررت به، لم أواجه أية مشكلة انضباطية وحاولت دائما أن أكون مثلا يحتذى به. لذلك لن أقبل أن يأتي أحد ويشوه هذه الصورة"، وفقا لقناة "سبورت 1".

انضم اللاعب الغيني البالغ 29 عاما إلى فيردر بريمن صيفَ 2023، بعدما لعب مع ليفربول الإنجليزي 5 مواسم متتالية. وبعد إصابته في النصف الأول من الموسم، ومشاركته مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية مطلع عام 2021، لعب كيتا 5 مباريات فقط مع بريمن، ولنحو 100 دقيقة فقط.