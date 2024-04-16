الزمالك يتعرض لـ3 عقوبات "لسحب وإخفاء الكرات" خلال مواجهة الأهلي بالدوري المصري

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم -اليوم الثلاثاء- تغريم الزمالك مبلغ 50 ألف جنيه مصري لسحب وإخفاء الكرات من الملعب خلال مباراته مع الأهلي في الدوري المصري الممتاز.

وسجل التونسي سيف الدين الجزيري هدفين ليقود الزمالك للفوز 2-1 على ضيفه الأهلي في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة أمس الاثنين.

وقالت الرابطة -عبر موقعها الإلكتروني- إنه تم "توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 50 ألف جنيه (نحو 1030 دولارا) وذلك لسحب وإخفاء الكرات من الملعب أثناء المباراة بغرض إضاعة الوقت".

وأضافت أنه تقرر "إيقاف عمرو أبو العز مدير إداري نادي الزمالك لمدة مباراتين، وذلك بسبب سحب وإخفاء الكرات من الملعب أثناء المباراة. عدم مصاحبة مصطفى حسين (ميلا) -عامل فريق الزمالك- في المباريات لمدة 4 مباريات، لتعمده سحب وإخفاء الكرات من الملعب أثناء المباراة بغرض إضاعة الوقت".

ورفع الزمالك رصيده إلى 21 نقطة من 13 مباراة في المركز العاشر متأخرا بفارق الأهداف عن الأهلي التاسع الذي خاض مباراتين أقل.

ويتصدر بيراميدز المسابقة وله 32 نقطة من 15 مباراة.