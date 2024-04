ألمانيا وفرنسا تستضيفان مونديال اليد للرجال عام 2029

أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد -اليوم الثلاثاء- فوز ألمانيا وفرنسا بحق التنظيم المشترك لبطولة العالم للرجال عام 2029.

وتستضيف باريس المباراة الافتتاحية والنهائية في الوقت الذي ستستضيف فيه ألمانيا بطولة العالم مرتين متتاليتين، إذ ستحتضن أيضا نسخة 2027، كما ستشترك مع هولندا في استضافة مونديال السيدات لكرة اليد في 2025.

وقال رئيس الاتحاد الألماني لكرة اليد أندرياس ميشيلمان إن "فرنسا وألمانيا مضيفتان رائعتان، وبإمكان كرة اليد العالمية أن تتطلع إلى الخطوة التالية في تطورها".

وحسب الاتحاد الألماني لكرة اليد، هناك مخطط لإشراك دول أخرى في استضافة مباريات البطولة.

وأكد الاتحاد الدولي لليد أن الدانمارك وآيسلندا والنرويج ستستضيف مونديال كرة اليد للرجال في 2031 على أن تقام بطولة العالم للسيدات في إسبانيا عام 2029، وتقام نسخة 2031 من بطولة العالم للسيدات في التشيك وبولندا.

