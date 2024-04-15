موعد مباراتي برشلونة ضد سان جيرمان ودورتموند ضد أتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة

يسعى برشلونة الإسباني إلى عدم التفريط بما عاد به من العاصمة الفرنسية من أجل بلوغ نصف النهائي لأول مرة منذ 2019، وذلك حين يستضيف سان جيرمان الثلاثاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بينما يعول بوروسيا دورتموند الألماني على حصنه في مواجهة ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني.

وعاد برشلونة الأربعاء الماضي منتصراً من باريس 3-2 بفضل ثنائية للبرازيلي رافينيا، مما منحه أفضلية واضحة على حساب الفريق الذي يشرف عليه لاعبه ومدربه السابق لويس أنريكي.

ويعود الفريقان بالذاكرة إلى الملحمة الكروية التي جمعتهما في ثمن نهائي المسابقة عام 2017، والريمونتادا التاريخية للنادي الكتالوني الذي بعد أن خسر ذهاباً في باريس صفر-4، قلب الطاولة إياباً بفوزه 6-1 بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار اللذين انتقلا لاحقاً للعب في صفوف سان جيرمان.

وعاد الفريقان للتواجه في ثمن النهائي عام 2021، وخرج حينها سان جرمان منتصراً من كتالونيا 4-1 قبل التعادل إياباً 1-1.

وتحمل المواجهة نكهة خاصة إضافية كونها تجمع مدرب برشلونة تشافي هرنانديس بزميله ومدربه السابق أنريكي الذي قاد العملاق الكتالوني إلى لقبه الخامس والأخير بالمسابقة القارية عام 2015، وإلى الريمونتادا الشهيرة.

في الجانب الفرنسي، وبعدما انتهى مسلسل مبارياته المتتالية من دون هزيمة عند 27 بالخسارة ذهاباً، ستكون الأنظار شاخصة نحو كيليان مبابي الذي كان الحاضر الغائب في لقاء الأربعاء، وبالتالي سيحاول الظهور بصورة مختلفة تماماً على أرض النادي الكتالوني.

وسجّل مبابي ثلاثية في آخر زيارة إلى برشلونة عام 2021 خلال الفوز 4-1 على ملعب "كامب نو" لكن مهمته ستكون أصعب هذه المرة في الملعب المؤقت للنادي الكتالوني "مونتجويك".

موعد مباراة برشلونة وسان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن تنطلق المباراة في ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة (21:00 بتوقيت القاهرة، 23:00 بتوقيت الإمارات).

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وسان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

تمتلك شبكة "بي إن سبورتس" القطرية حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا حصريًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتبث المباراة على قنوات (beIN Sports HD 1) و(beIN 4K HDR) و(beIN Sports HD 1 English).

دورتموند يعول على ملعبه وجماهيره

وفي المواجهة الأخرى، يعول دورتموند على حصنه "فيستفالن شتاديون" من أجل تعويض خسارة الذهاب أمام أتلتيكو 1-2 وبلوغ نصف النهائي لأول مرة منذ موسم 2012-2013 حين وصل إلى مباراة اللقب قبل الخسارة أمام غريمه المحلي بايرن ميونخ.

وبدا أن حلم دورتموند ببلوغ نصف النهائي -ومحاولة الفوز باللقب الثاني في تاريخه، بعد الإنجاز الأول عام 1997- قد تبخر حين وجد نفسه متخلفاً في مدريد بهدفين نظيفين بعد نصف ساعة على بداية المواجهة مع فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني.

لكنه حافظ على رباطة جأشه وفرض أفضليته حتى نجح في تقليص الفارق عبر العاجي سيباستيان هالر الذي سيغيب عن لقاء الثلاثاء نتيجة تعرضه لإصابة في الكاحل بعد 10 دقائق على بداية لقاء السبت في الدوري ضد مونشنغلادباخ (2-1).

وسيغيب هالر عن مواجهة أتلتيكو مدريد، وذلك بسبب إصابة متكررة في كاحل رجله اليسرى.

والآن وفي ملعبه الذي يسع 80 ألف متفرج وأمام جمهوره الذي يعتبر من الأكثر حماسة وتشجيعاً في القارة العجوز، سيحاول دورتموند التعويض في حصنه الذي لم يذق فيه طعم الهزيمة قارياً منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

وسيحاول الفريق الأصفر والأسود الاستفادة أيضاً من النتائج السلبية لأتلتيكو خارج الديار، إذ فاز فريق سيميوني 5 مرات فقط من أصل 15 مباراة خارج الديار بالدوري المحلي، ومرة واحدة من أصل أربع بدوري الأبطال.

وفي زيارته الأخيرة إلى معقل الفريق الألماني، عاد أتلتيكو بهزيمة مذلة صفر-4 في دور المجموعات لموسم 2018-2019.

موعد مباراة دورتموند وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن تنطلق المباراة في فيستفالن شتاديون، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة (21:00 بتوقيت القاهرة، 23:00 بتوقيت الإمارات).

القنوات الناقلة لمباراة دورتموند وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

تمتلك شبكة "بي إن سبورتس" القطرية حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا حصريًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتبث المباراة على قنوات (beIN Sports HD 2) و(beIN Sports HD 2 English).