مواجهات عربية منتظرة.. قطر تعد باستضافة استثنائية لكأس آسيا تحت 23 عاما

بعد نحو شهرين من النجاح الرياضي والسياحي الكبير الذي حققته قطر في استضافة كأس أمم آسيا 2023، وفوزها بلقبها للدورة الثانية على التوالي، تنطلق اليوم الاثنين في قطر كأس آسيا تحت 23 عاما وتستمر حتى الثالث من مايو/ أيار المقبل.

وتحظى البطولة التي يتنافس فيها 16 منتخبا آسيويا بأهمية خاصة باعتبارها بوابة التأهل للمشاركة في أولمبياد باريس الصيف المقبل، حيث تتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الأولمبياد مباشرة، في حين يخوض المنتخب الحاصل على المركز الرابع مباراة فاصلة ضد منتخب غينيا الحاصل على المركز الرابع في نهائيات أفريقيا تحت 23 سنة.

وأكد جاسم عبد العزيز الجاسم، الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لكاس آسيا تحت 23 سنة جاهزية قطر واستعدادها لاستضافة أخرى ناجحة تضاف إلى سجل الدولة الحافل بالإنجازات في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى.

وقال "نمتلك في قطر كافة المقومات التي تضمن نجاحاً استثنائياً للحدث القاري المقبل، بفضل البنية التحتية وشبكة المواصلات الحديثة، والمرافق المتطورة من استادات وملاعب التدريب التي تم تشييدها وتجهيزها وفق أعلى المعايير العالمية، والتي تشكل امتداداً للإرث المستدام لمونديال قطر 2022، فضلاً عن الخبرات الواسعة في صناعة الرياضة واستضافة الأحداث الرياضية، مع نخبة من الكفاءات القطرية وغير القطرية".

تحتدم المنافسة مجدداً في القارة الآسيوية، ويبدأ السباق بين المواهب الشابة للوصول إلى النجومية في عالم الساحرة المستديرة⚽ في 15 أبريل الجاري ينطلق #كأس_آسيا_تحت23سنة AFC قطر 2024 وتستمر المتعة حتى 3 مايو في الاستادات المبهرة🏟️ لا تفوت الإثارة، اشترِ تذاكرك الآن🎟️#هَيّا_آسيا pic.twitter.com/tTTQVH4dsk — كأس آسيا تحت 23 سنة AFC قطر 2024 (@Qatar2023) April 12, 2024

وعن التسهيلات والترتيبات التي تقدمها اللجنة لـ 16 منتخبا آسيويا تشارك في البطولة، أكد الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة حرص دولة قطر واللجنة المنظمة على توفير أفضل المرافق والمنشآت والخدمات رفيعة المستوى للمنتخبات المشاركة، إلى جانب ما تمتلكه البلاد من بنية تحتية متطورة، وشبكة حديثة من الطرق السريعة، ومنظومة متكاملة للنقل والمواصلات، مما يسهل على المشجعين التنقل بين الملاعب لمساندة منتخباتهم.

وأشار الجاسم إلى حرص اللجنة المنظمة على ضمان تجربة سلسة للجماهير، بدءا من شراء التذاكر التي طرحت للبيع من خلال تطبيق "هيّا" الرسمي، مع أسعار تبدأ من 15 ريالا قطريا للمباريات في مرحلة دور المجموعات. ويمكن للمشجعين القادمين من خارج قطر أيضا شراء التذاكر من خلال المنصة نفسها. كما تتوفر تذاكر مخصصة للأشخاص من ذوي الإعاقة تتيح لهم تسهيلات كبيرة من أجل استمتاعهم بمتابعة المباريات أسوة بغيرهم من المشجعين.

في الوقت نفسه أعدت اللجنة المنظمة برنامج فعاليات ثقافية يشمل مجموعة واسعة من الأنشطة التي ستكون بانتظار المشجعين في محيط الملاعب التي تستضيف المنافسات، وذلك طوال فترة إقامة البطولة. تضم هذه الفعاليات فقرات فلكلورية من الجاليات المقيمة في قطر.

لا تفوّتوا أجواء المرح في الاستادات 🏟️

عائلة سبوق تلتقي بكم

عروض, فنون وأنشطة ليستمتع بها الجميع 🎉

نراكم في الاستادات! اشترِ تذاكرك الآن! #كأس_آسيا_تحت23سنة#هَيّا_آسيا pic.twitter.com/26GNaeLU5N — كأس آسيا تحت 23 سنة AFC قطر 2024 (@Qatar2023) April 13, 2024

ويرى الجاسم أن كأس آسيا تحت 23 سنة تعتبر محطة أخرى تسهم في تعزيز المشهد السياحي في دولة قطر، حيث تستقطب حشود المشجعين من داخل قطر والمنطقة والعالم لدعم منتخباتهم والتعرف عن قرب على أبرز المعالم السياحية في البلاد التي تشمل وجهات عصرية وأسواقا حديثة ونقاط جذب تراثية مع الأسواق التقليدية، إضافة إلى وجهات شاطئية وفنادق تشتمل على كافة التسهيلات ووسائل الراحة.

وأخيرا يقول الجاسم إن هناك إقبالا جيدا على شراء تذاكر مشاهدة المباريات من داخل قطر وخارجها، حيث من المتوقع أن تشهد البطولة تألق عدد من النجوم الصاعدين، مع وجود مواجهات جماهيرية ينتظرها الجمهور العربي بشكل خاص، مثل المواجهة المنتظرة بين منتخبي قطر والأردن اللذين تمكنا من الوصول إلى نهائي كأس آسيا، كما يشهد الحدث الآسيوي تحت 23 عاما، لقاء حماسيا آخرا مع المباراة التي تجمع منتخبين سبق لهما التتويج بكأس البطولة في مباراة السعودية والعراق.