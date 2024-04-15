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شاهد.. قطر تفوز على إندونيسيا والأردن يتعادل مع أستراليا بكأس آسيا تحت 23 عاما

مباراة قطر وإندونيسيا في كاس اسيا ما دون 23 عاما (قطر) المصدر: الاتحاد القطري لكرة القدم (إكس)
تصدرت قطر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط مقابل نقطة واحدة لكل من الأردن وأستراليا (مواقع التواصل)
15/4/2024-|آخر تحديث: 15/4/202409:37 م (بتوقيت مكة المكرمة)

فاز منتخب قطر على ضيفه منتخب إندونيسيا 2-صفر، اليوم الاثنين، على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لكأس آسيا للشباب تحت 23 عاما في قطر.

وانتهى الشوط الأول بتقدم "العنابي" بهدف سجله خالد علي في الدقيقة 45 من ضربة جزاء، وأضاف أحمد الراوي الهدف الثاني في الدقيقة 54.

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وأكمل منتخب إندونيسيا المباراة بـ9 لاعبين عقب طرد لاعب الوسط ايفار جينر في الدقيقة 46، إثر حصوله على الإنذار الثاني بجانب طرد اللاعب البديل رمضان سانانتا في الثواني الأخيرة.

وتصدرت قطر ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط مقابل نقطة واحدة لكل من الأردن وأستراليا، في حين بقي رصيد إندونيسيا خاليا من النقاط.

 

الأردن يتعادل مع أستراليا

وفي أولى مواجهات البطولة، خيم التعادل السلبي على مباراة منتخب الأردن مع نظيره الأسترالي اليوم على ملعب عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل.

وسيطر الحذر على أداء الفريقين مع بعض المحاولات الهجومية المتبادلة، من دون أن ينجح أي منهما في هز شباك الآخر.

وأنهى المنتخب الأردني المباراة بـ10 لاعبين لطرد دانيال عفانة في الدقيقة 83، إثر حصوله على الإنذار الثاني.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن المجموعة الأولى في وقت لاحق اليوم الاثنين منتخب قطر صاحب الأرض مع نظيره الإندونيسي على ملعب جاسم بن حمد.

المصدر : الألمانية