رياضة|بطولات عربية

شاهد.. الجزيري يقود الزمالك للفوز على الأهلي في قمة الكرة المصرية

Soccer Football - Egyptian Premier League - Zamalek v Al Ahly - Cairo International Stadium, Cairo, Egypt - April 15, 2024 Zamalek's Seifeddine Jaziri celebrates scoring their first goal with teammates REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
فرحة لاعبي الزمالك بالفوز على الأهلي في الدوري المصري لكرة القدم (رويترز)
15/4/2024-|آخر تحديث: 15/4/202410:42 م (بتوقيت مكة المكرمة)

سجل سيف الدين الجزيري هدفا قرب النهاية ليحرز ثنائية ويقود الزمالك للفوز 2-1 على ضيفه الأهلي في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة للدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين.

ورفع الزمالك رصيده إلى 21 نقطة من 13 مباراة في المركز العاشر متأخرا بفارق الأهداف عن الأهلي التاسع الذي خاض مباراتين أقل.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

ويتصدر بيراميدز، الذي فاز 2-صفر على المقاولون العرب في وقت سابق، المسابقة وله 32 نقطة من 15 مباراة.

ومنح التونسي الجزيري التقدم لصاحب الأرض قرب الاستراحة بعدما تابع تسديدته المرتدة من الحارس مصطفى شوبير.

وأدرك البديل عبد القادر التعادل في الدقيقة 73 بتسديدة مباشرة في الزاوية الضيقة لحارس الزمالك محمد عواد.

لكن الجزيري سجل هدف الفوز في الدقيقة 87 بعدما تابع كرة مرتدة من مدى قريب.

المصدر : رويترز