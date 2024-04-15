دورتموند يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

خرج العاجي سيباستيان هالر، مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، من حسابات فريقه قبل مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني -غدا الثلاثاء- في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك بسبب إصابة متكررة في كاحله الأيسر.

وقال إدين ترزيتش المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند -اليوم الاثنين- إن هالر تعرض لإصابة في الكاحل مجددا، وسيخضع لراحة تامة حتى نهاية الأسبوع، على أن يتم إجراء تشخيص نهائي يوم السبت لتحديد فترة غيابه بشكل دقيق، مشيرا إلى أنه قد يغيب لمدة أسبوعين أو 3 أسابيع.

وسجل هالر هدفا في الدقائق الأخيرة لدورتموند في مواجهة الذهاب أمام أتلتيكو -الأربعاء الماضي- حيث خسر فريقه 1-2، لكنه تعرض بعد ذلك لإصابة في المباراة التي فاز بها فريقه على بوروسيا مونشنغلادباخ السبت الماضي.

هالر يقلص الفارق ويحرز الأول لصالح بوروسيا دورتموند امام اتليتكو مدريد 🟡pic.twitter.com/lfx1rSwB9Q — EPL World (@EPLworld) April 10, 2024

وكان هالر تعافى من إصابة في كاحله الأيسر تعرض لها في مشاركته مع منتخب بلاده ساحل العاج في كأس أمم أفريقيا، وهي البطولة التي فاز بها فريقه بفضل هدفه في النهائي، لكنه عاد مجددا ليشارك بديلا قبل أن يحظى بفرصة المشاركة أساسيا مع دورتموند للمرة الأولى منذ منتصف سبتمبر/أيلول الماضي في مباراة السبت، ليخرج بديلا في الدقيقة التاسعة.

من جانبه، خرج المهاجم الإنجليزي جيمي بويني جيتنز بديلا هو الآخر بسبب مشكلة في الظهر، لكن ترزيتش قال إن اللاعب يشعر بأنه في حالة جيدة، متمنيا أن يعود للتدرب مع الفريق.

وغاب الجناح جادون سانشو عن مباراة مونشنجلادباخ بسبب المرض، لكنه عاد للتدرب مع زملائه أمس الأحد، ويستعد للعودة لقائمة الفريق في مواجهة أتلتيكو مدريد.