باير ليفركوزن بطلا للبوندسليغا.. هكذا فك فريق "شركة الأدوية" عقدة "الوصيف"

فكّ باير ليفركوزن عقدة رافقته سنوات طويلة حلّ خلالها وصيفا 5 مرات في الدوري الألماني لكرة القدم، فأحرز باكورة ألقابه متخلّصا من لقب "فيتسهكوزن" أي صاحب المركز الثاني.

ومع اكتفائه بلقبين كبيرين فقط في تاريخه، كأس الاتحاد الأوروبي (يوروبا ليغ راهنا) 1988 وكأس ألمانيا 1993، بدأ البعض يتساءل عما إذا كان النادي تلاحقه لعنة المركز الثاني.

لكن مدربه الإسباني شابي ألونسو كانت لديه أفكار أخرى، حيث قاد النادي إلى لقب الدوري في أول موسم كامل له مع الفريق، مع ثلاثية تاريخية لا تزال في الأفق بالنسبة للفريق الذي لم يهزم حتى الآن في جميع المسابقات.

"باير" للأدوية

أبصر النادي النور عام 1904 بعد كتابة الموظّفَين فيلهلم هاوشيلد وأوغوست كوهلمان رسالة حصلت على تواقيع 170 عاملا في شركة "باير"، يطالبون فيها بإنشاء ناد مرتبط بالشركة الطبية المتخصّصة بصناعة الدواء التي أسّسها فريدريش باير عام 1863.

وبعد الحصول على الضوء الأخضر من مجلس الإدارة، أبصر نادي "توس 04" النور في 1 يوليو/تموز عام 1904 وخاض فريق كرة القدم مباراته الرسمية الأولى بعدها بـ3 أعوام.

وبقيت الروابط قوية بين النادي والشركة، إذ تملك شركة "باير آ غي" نادي "باير ليفركوزن 04" لكرة القدم بالكامل.

ويتوسّط صليب باير شعار النادي الذي يطلق عليه لقب "دي فيركسيلف" أي "فريق المصنع"، لأنه حتى عام 1970 كان عدد كبير من لاعبيه يعملون في الشركة.

وكان ملعب ليفركوزن الحالي الذي افتتح عام 1958 يطلق عليه في البدء اسم "أولريش-هابرلاند شتايدون"، على اسم رئيس شركة "باير" حينها قبل أن يُعاد تسميته "باي أرينا" عام 1998.

بالاك الرمز

قبل انضمامه إلى بايرن ميونخ صيف عام 2002 ويصبح لاحقا قائدا لمنتخب ألمانيا صيف عام 2004، بلغ ميكايل بالاك ذروة مسيرته في صفوف باير ليفركوزن، الذي انضم إليه عام 1999 من كايزرسلاوترن، بعد أن توّج بطلاً للدوري المحلي في صفوف الأخير عام 1998.

وإضافة إلى بالاك، هناك أسماء ألمانية كبيرة أخرى مثل أولف كيرستن، وكريستيان فورنز، ورودي فولر مرت عبر ليفركوزن التي تبعد 20 كيلومترا فقط عن كولن.

أما اللاعبون الذين يلعبون في الدوريات الأوروبية وارتدوا سابقا القميص الأحمر والأسود هم:

كاي هافيرتس (أرسنال الإنجليزي).

توني كروس (ريال مدريد الإسباني).

برند لينو (فولهام الإنجليزي).

كما أن البرازيليين جورجينيو (بطل العالم 1994)، ولوسيو (بطل العالم 2002)، وزي روبرتو بدؤوا مسيرتهم الأوروبية في هذا النادي.

في المقابل، انضم رودي فولر إلى ليفركوزن بعد أن لعب مع روما الإيطالي ومرسيليا الفرنسي، قبل أن يصبح مديرا رياضيا في صفوفه في الأول من يوليو/حزيران 1996، مباشرة بعد اعتزاله كلاعب.

وقال فولر الخميس "على أقل تقدير، لن يقول أحد فيتسهكوزن بعد الآن… هذا شيء أغضبني على مرّ السنين".

وتابع "إضافة إلى إحراز بعض الألقاب، قد تكون بداية حقبة. تشابي ألونسو سيبقى مدربا، سنحاول الاحتفاظ بمعظم لاعبينا وسنشارك في دوري أبطال أوروبا".

بدوره، قال ألونسو "سمعت عن نيفركوزن (ولا مرّة ليفركوزن) وفيتسهكوزن، وأنا فخور" بأن أكسر هذه العقدة.

"فيتسهكوزن"

لم يكن ليفركوزن أحد الأندية الـ16 المؤسسة للبوندسليغا صيف عام 1963. وبعد فترة قصيرة في دوري الدرجة الثالثة، صعد إلى مصاف أندية النخبة عام 1979، ولم يسقط بعدها.

وبين عامي 1996 و2002، فرض نفسه بين رباعي المقدمة وحلّ وصيفا 4 مرّات في أعوام 1997، و1999، و2000، و2002 تحت إشراف المدرب المثير للجدل كريستوف داوم.

وكان قاب قوسين أو أدنى من إحراز اللقب مرّتين:

الأولى عام 2000

ففي المرحلة الأخيرة من الموسم، كان ليفركوزن يحتاج إلى نقطة واحدة خارج ملعبه ضد "أونترهاخينغ" الصاعد حديثا والذي يقع في الضاحية الجنوبية لميونخ.

وسجل بالاك خطأ في مرمى فريقه في طريقه لخسارة المباراة 0-2، ليخطف بايرن ميونخ اللقب بفوزه على فيردر بريمن. ومن وقتها بات يطلق على ليفركوزن لقب "فيتسهكوزن".

الثانية عام 2002

بدأ ليفركوزن شهر مايو/أيار وهو لا يزال يتنافس في 3 مسابقات: