كالياري يفرض التعادل على إنتر وميلان يتعثر أمام ساسولو

فرض فريق كالياري التعادل 2-2 على مضيفه إنتر ميلان متصدر الدوري الإيطالي لكرة يوم الأحد ضمن منافسة الجولة الـ32 من المسابقة، في حين تعادل ميلان مع مضيفه ساساولو 3-3.

وتقدم إنتر في الدقيقة 12 عن طريق ماركوس تورام، قبل أن يدرك كالياري التعادل عبر إلدو شومورودوف في الدقيقة 64.

وسجل هاكان تشالهان أوغلو الهدف الثاني للإنتر من ضربة جزاء في الدقيقة 74، لكن نيكولاس فيولا أدرك التعادل مجددا لكالياري في الدقيقة 82.

نهاية المباراة المثيرة حتى اللحظات الأخيرة بتعادل المتصدر إنتر مع ضيفه كالياري بنتيجة 2-2 في الجولة الـ32 من الكالتشيو شاهد الأهداف ⚽️📽️#الدوري_الإيطالي #إنتر_كالياري pic.twitter.com/Ucm8XxgC3A — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 14, 2024

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 83 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق 14 نقطة عن ميلان صاحب المركز الثاني.

في المقابل رفع كالياري رصيده إلى 31 نقطة في المركز الـ14.

تعادل ميلان

شرّع ميلان باب التتويج أمام جاره اللدود إنتر المتصدر بسقوطه في فخ تعادل مثير أمام مضيفه ساسوولو 3-3.

ويحتل ميلان المركز الثاني برصيد 69 نقطة متأخرا بفارق 13 عن إنتر قبل 6 مراحل من النهاية، في حين فشل في زيادة الفارق بينه وبين يوفنتوس الثالث (63) الذي كان تعادل بدوره سلبا أمام مضيفه تورينو يوم السبت.

وأعطى البديل السويسري نواه أوكافور نقطة ثمينة لميلان بتسديدة رائعة في الدقيقة 84.

"التاريخ يريد الميلان" البديل الناجح أوكافور يسجل هدف ميلان الثالث والتعادل قبل دقائق قليلة من نهاية المباراة ⚽️📽️#الدوري_الإيطالي#ساسولو_ميلان pic.twitter.com/p45zR5JSYY — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 14, 2024

وتقدّم ساسولو بهدفي أندريا بينامونتي (4) والفرنسي أرمان لورينتيه (10)، قبل أن يُسجل البرتغالي رافايل لياو هدفا رائعا (20) ويعادل الصربي لوكا يوفيتش الكفة (59).

واحدة من أفضل مواجهات الكالتشيو هذا الموسم 🌟 نهاية المباراة بتعادل ميلان مع مضيفه ساسولو بنتيجة 3-3 ضمن الجولة الـ32 من الكالتشيو شاهد أهداف المباراة الرائعة ⚽️📽️#الدوري_الإيطالي#ساسولو_ميلان pic.twitter.com/fn9rvW0WWy — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 14, 2024

وأخذ أصحاب الأرض الأفضلية مرة جديدة عبر لورينتيه الذي سجل هدفه الشخصي الثاني له والثالث لفريقه (53)، قبل أن يقول أوكافور كلمته الأخيرة بهدف التعادل.

تعادل نابولي

وتعرّضت آمال نابولي، بطل الدوري الموسم الماضي، في المشاركة في دوري أبطال أوروبا لضربة قوية بسقوطه على أرضه في فخ التعادل 2-2 مع فروزينوني المتواضع.

نهاية المباراة بين نابولي وفروزينوني بالتعادل الإيجابي 2-2.. شاهد ملخص أهداف المباراة..#نابولي_فروزينوني #الدوري_الإيطالي #أبوظبي_الرياضية Premium pic.twitter.com/BrCAXbWAzx — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 14, 2024

وبقي الفريق الجنوبي في المركز الثامن برصيد 49 نقطة متخلفا بفارق 10 نقاط عن بولونيا صاحب المركز الرابع وآخر المتأهلين في الوقت الحالي إلى المسابقة القارية الأهم.

وكانت كتيبة المدرب فرانتشسيكو كالتسونا في طريقها إلى احتلال المركز السادس عندما تقدمت مرتين في المباراة بواسطة ماتيو بوليتانو (16) والنيجيري فيكتور أوسيمهن (63)، لكن المغربي الدولي وليد شريدة سجل هدفي فروزينوني في الدقيقتين 50 و73 لينزع نقطة ثمينة له في سعيه لتفادي الهبوط حيث يحتل المركز الـ18.

إيقاف مباراة روما وأودينيزي

وتوقفت مباراة أودينيزي مع ضيفه روما والنتيجة 1-1 جراء تعرض مدافع نادي العاصمة العاجي إيفان نديكا لوعكة صحية.

الحكم يحسم القرار.. نهاية المباراة في الدقيقة 80 بعد خروج نديكا مدافع روما بهبوط في الدورة الدموية 📽️#أودينيزي_روما#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/LLsWpdLZ5B — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 14, 2024

وانهار نديكا في الدقيقة 70 ليهرع الطاقم الطبي لإسعافه، قبل أن يُنقل إلى خارج الملعب، في وقت تداولت فيه منصة "دازن" للبث التدفقي صورا تظهر أنه كان واعيا وقد رفع إبهامه، في إشارة إلى أنه بخير.

وواكب دانييلي دي روسي مدرب روما لاعبه إلى داخل ممر ملعب أودينيزي، قبل أن يعود للتحدث مع لاعبيه والحكم ونظيره في أودينيزي.

لوكاكو يعدل النتيجة لروما بهدف من رأسية رائعة ⚽️#أودينيزي_روما#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/jH5bvsmdEp — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 14, 2024

وقرر الحكم بعد دقائق طويلة من المناقشات مع روما إيقاف المباراة.

بخطأ غريب من مدافع روما.. أودينيزي يتقدم بالهدف الأول عن طريق المخضرم بيريرا ⚽️#أودينيزي_روما#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/wu19RePqAO — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 14, 2024

وكان أودينيزي افتتح التسجيل عبر قائده الأرجنتيني روبرتو بيريرا (23)، وعادل روما بفضل مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو (64).