رياضة

لاعبات برازيليات يرفضن عودة مدرب متهم بالتحرش

لاعبات برازيليات يغطين أفواههن للاحتجاج على عودة مدرب متهم بالتحرش
لاعبات برازيليات يغطين أفواههن للاحتجاج على عودة مدرب سانتوس كليتون ليما (مواقع التواصل)
14/4/2024

احتجت لاعبات من الأندية البرازيلية المحترفة للسيدات نهاية هذا الأسبوع على عودة مدرب سانتوس كليتون ليما، الذي اتهم العام الماضي بالتحرش الجنسي والأخلاقي من قبل العديد من الرياضيات.

والتقطت صور للاعبات أتلتيكو مينيرو وأميركا مينيرو وهن يغطين أفواههن، قبل انطلاق المباراة بينهن ضمن بطولة البرازيل للسيدات.

والتقطت الصور بشكل خاص لمدافعة أتلتيكو مينيرو، لايزا التي ترتدي القميص رقم 19 وهي تدير ظهرها، بينما قامت لاعبة من أميركا مينيرو برفع قميص النادي الذي يحمل نفس الرقم.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أظهرت لاعبتان أخريان الرقم 19 على قمصانهما خلال لقاء بين بالميراس وآفاي كيندرمان.

ويرمز الرقم 19 الى عدد الرسائل المجهولة التي وجهت في سبتمبر/أيلول الماضي من قبل لاعبات إلى مجلس إدارة نادي سانتوس اتهمت فيها المدرب كليتون ليما (49 عاما) ب"التحرش الأخلاقي والجنسي" لا سيما خلال حصة التدريبات أو النشاطات المرتبطة بالنادي.

وكان ليما الذي نفى هذه الاتهامات، استقال من منصبه عندما سلطت وسائل الإعلام المحلية الضوء على هذه الاتهامات. لكن في غياب الأدلة بحسب النادي البرازيلي، عاد بعد ذلك إلى سانتوس بداية الشهر الجاري.
وقالت منسقة قسم كرة القدم للسيدات بالنادي تايس بيكارت "كانت هذه الحجج ضعيفة للغاية وهشة، مما شوه تاريخ سانتوس من دون أي داع".

وتكرر مشهد قيام لاعبات سانتوس بكَمِّ أفواههن وآذانهن خلال مباراة فريقهن ضد كورينثيانز الجمعة أثناء عزف النشيد الوطني وذلك أمام المدرب كليتون ليما الذي جلس على مقاعد البدلاء.

ودرب ليما فريق سيدات سانتوس 3 فترات (1999-2010، 2022-2023، ثم خلال العام الجاري) وقاده إلى اللقب المحلي عامي 2007 و2009.

كما أشرف على تدريب منتخب البرازيل للسيدات، وفاز معه بكأس كوبا أميركا عام 2010.

المصدر : وكالات