لاعبات برازيليات يرفضن عودة مدرب متهم بالتحرش

احتجت لاعبات من الأندية البرازيلية المحترفة للسيدات نهاية هذا الأسبوع على عودة مدرب سانتوس كليتون ليما، الذي اتهم العام الماضي بالتحرش الجنسي والأخلاقي من قبل العديد من الرياضيات.

والتقطت صور للاعبات أتلتيكو مينيرو وأميركا مينيرو وهن يغطين أفواههن، قبل انطلاق المباراة بينهن ضمن بطولة البرازيل للسيدات.

والتقطت الصور بشكل خاص لمدافعة أتلتيكو مينيرو، لايزا التي ترتدي القميص رقم 19 وهي تدير ظهرها، بينما قامت لاعبة من أميركا مينيرو برفع قميص النادي الذي يحمل نفس الرقم.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أظهرت لاعبتان أخريان الرقم 19 على قمصانهما خلال لقاء بين بالميراس وآفاي كيندرمان.

BRAZILIAN WOMEN PROTEST COACH’S RETURN 🇧🇷 Players across Brazilian top flight covered their mouth to mark the return of Kleiton Lima, the Santos manager who was allowed to return despite 19 complaints of harassment. Great reporting, @dibradoras. 💪 pic.twitter.com/fQ0F1CApXr — The Women's Game (@WomensGameMIB) April 13, 2024

ويرمز الرقم 19 الى عدد الرسائل المجهولة التي وجهت في سبتمبر/أيلول الماضي من قبل لاعبات إلى مجلس إدارة نادي سانتوس اتهمت فيها المدرب كليتون ليما (49 عاما) ب"التحرش الأخلاقي والجنسي" لا سيما خلال حصة التدريبات أو النشاطات المرتبطة بالنادي.

وكان ليما الذي نفى هذه الاتهامات، استقال من منصبه عندما سلطت وسائل الإعلام المحلية الضوء على هذه الاتهامات. لكن في غياب الأدلة بحسب النادي البرازيلي، عاد بعد ذلك إلى سانتوس بداية الشهر الجاري.

وقالت منسقة قسم كرة القدم للسيدات بالنادي تايس بيكارت "كانت هذه الحجج ضعيفة للغاية وهشة، مما شوه تاريخ سانتوس من دون أي داع".

✊ La protesta de las jugadoras de Palmeiras y Avaí/Kindermann y otros equipos de la liga brasileña contra la readmisión de Kleiton Lima en el banquillo de Santos ❗️ Lima había sido apartado de su puesto de entrenador tras las denuncias de acoso sexual y moral por parte de hasta… pic.twitter.com/1Bx0NXpxq8 — Era Fútbol Femenino (@Erafutbolfem) April 13, 2024

وتكرر مشهد قيام لاعبات سانتوس بكَمِّ أفواههن وآذانهن خلال مباراة فريقهن ضد كورينثيانز الجمعة أثناء عزف النشيد الوطني وذلك أمام المدرب كليتون ليما الذي جلس على مقاعد البدلاء.

ودرب ليما فريق سيدات سانتوس 3 فترات (1999-2010، 2022-2023، ثم خلال العام الجاري) وقاده إلى اللقب المحلي عامي 2007 و2009.

كما أشرف على تدريب منتخب البرازيل للسيدات، وفاز معه بكأس كوبا أميركا عام 2010.