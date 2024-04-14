كريستال بالاس يعمق جراح ليفربول

واصل فريق ليفربول عروضه المهتزة وسقط في فخ الخسارة أمام ضيفه كريستال بالاس صفر-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأنهى كريستال بالاس الشوط الأول متقدما بهدف سجله إيبيريشي إيز في الدقيقة 14.

إيبيريشي إيز يفتتح التسجيل لكريستال بالاس في شباك ليفربول#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #ليفربول_كريستال_بالاس pic.twitter.com/mpgghQMdwk — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 14, 2024

وفي الشوط الثاني، كثف فريق ليفربول من محاولاته الهجومية وأهدر العديد من الفرص السهلة أمام الدفاع القوي والمنظم للاعبي كريستال بالاس.

وتوقف رصيد ليفربول عند 71 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف أرسنال، الذي يواجه أستون فيلا في وقت لاحق اليوم، وبفارق نقطتين خلف مانشستر سيتي المتصدر.

وهذه هي الخسارة الثانية على التوالي لفريق ليفربول في كافة المسابقات، بعد خسارته أمام أتلانتا في ذهاب دور الثمانية بالدوري الأوروبي صفر-3، كما أنها الخسارة الأولى للفريق بعد 8 مباريات، وهي الخسارة الثالثة لفريق ليفربول في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في 21 مباراة والتعادل في 8.

في المقابل، رفع كريستال بالاس رصيده إلى 33 نقطة في المركز الـ14، بفارق نقطة أمام برينتفورد.

وأصبح هذا الانتصار هو الثامن لكريستال بالاس في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في 15 مباراة والتعادل في 9.

فوز فولهام

وفي المباراة الثانية، فاز فولهام على مضيفه ويستهام بهدفين نظيفين سجلهما أندرياس بيريرا في الدقيقتين التاسعة و72.

ورفع فولهام رصيده إلى 42 نقطة في المركز الـ12، وتوقف رصيد ويستهام عند 48 نقطة في المركز الثامن.