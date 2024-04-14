رياضة|كأس آسيا تحت 23 سنة 2024

قطر تحتضن كأس آسيا تحت 23 عاما بين 15 أبريل و3 مايو

منتخب السعودية فاز بأخر لقب لكأس آسيا تحت 23 عاما (حساب المنتخب السعودي على منصة إكس)
منتخب السعودية فاز بكأس آسيا تحت 23 عاما في 2022 دون أن تهتز شباكه (مواقع التواصل)
14/4/2024

تشهد العاصمة القطرية الدوحة تنافس 16 منتخبا على لقب كأس آسيا تحت 23 عاما، والتي تنطلق غدا الاثنين وتستمر حتى الثالث من الشهر المقبل والتي ستكشف أيضا هويات 3 منتخبات تصل مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024.

وبعد شهرين من اختتام نهائيات كأس آسيا 2023 في قطر، ستكون قطر محط اهتمام القارة، وذلك عندما تصبح أول دولة تستضيف مرتين نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما، بعد أن استضافت البطولة عام 2016.

علاوة على ذلك، فإن المقاعد الخاصة بأولمبياد باريس 2024 ستكون متاحة لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، مع فرصة إضافية للفريق صاحب المركز الرابع من خلال خوضه مواجهة الملحق أمام منتخب غينيا ممثل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في التاسع من مايو/أيار المقبل في باريس.

وفازت منتخبات مختلفة بكل نسخة من النسخ الخمس السابقة وهي:

  • العراق (2013).
  • اليابان (2016).
  • أوزبكستان (2018).
  • كوريا الجنوبية (2020).
  • السعودية (2022).

وإلى جانب هذا الخماسي، شارك منتخبان آخران فقط هما أستراليا والأردن، في كل نسخة من نسخ البطولة، في حين أن إندونيسيا هي المنتخب الوحيد الذي يشارك أول مرة هذا العام.

والتصفيات، التي أقيمت في سبتمبر/أيلول الماضي، قلصت عدد الفرق المكونة من 41 منتخبا إلى 15 منتخبا انضمت إلى البلد المضيف المتأهل تلقائيا، ووزعت المنتخبات المتأهلة على 4 مجموعات خلال القرعة النهائية للبطولة التي أقيمت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

مجموعات وجداول مباريات كأس آسيا تحت 23 عاما في قطر

وتنطلق المباراة الأولى من البطولة غدا الاثنين، على ملعب "عبد الله بن خليفة" في الدوحة، بين ثنائي المجموعة الأولى أستراليا والأردن.

ويتطلع المنتخب الأسترالي، صاحب المركز الرابع عام 2022، إلى تحسين أفضل نتيجة له بعد الحصول على المركز الثالث في 2020، ويلتقي مع الأردن للمرة الثالثة في هذه المرحلة، بعد أن فاز سابقا عام 2022، وتعادل الفريقان عام 2016.

وسيستمد منتخب النشامى تحت 23 عاما الإلهام من المسيرة التاريخية التي حققها المنتخب الأول ببلوغ نهائي كأس آسيا 2023، حيث يسعى للوصول إلى الأدوار الإقصائية للمرة الرابعة.

وبعد غيابها عن النسخة الأولى عام 2013، تشارك قطر في هذه البطولة للمرة الخامسة على التوالي، وسيستقبل أصحاب الأرض منتخب إندونيسيا في المباراة الثانية ضمن المجموعة الأولى، على ملعب "جاسم بن حمد" في الدوحة.

جدول مباريات كاس اسيا تحت ٢٣

وحصول قطر على المركز الثالث عام 2018 هو أفضل نتيجة حققها العنابي، وهي أيضا المرة الأخيرة التي تجاوز فيها دور المجموعات، في حين يسعى الإندونيسيون إلى إحداث ضجة كبيرة بعد أن أصبحوا الفريق رقم 25 الذي يظهر في نهائيات هذه البطولة.

وتستمر المنافسات المُثيرة في اليوم التالي، 16 أبريل/نيسان، عندما تلعب منتخبات المجموعتين الثانية والثالثة.

وعلى ملعب "جاسم بن حمد"، تلتقي اليابان الفائزة بلقب نسخة 2016 مع الصين للمرة الأولى، حيث تتطلع إلى التأهل الخامس إلى ربع النهائي، بينما تتطلع الصين، التي لم تشارك في نسخة 2022، للوصول إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى على الإطلاق خلال مشاركتها الخمس السابقة.

وتجمع المواجهة الثانية في المجموعة الثانية بين كوريا الجنوبية والإمارات، على ملعب عبد الله بن خليفة.

ويعد "محاربو التايغوك الشباب" أبطال عام 2020، هم المنتخب الوحيد الذي وصل إلى ربع النهائي في كل نسخة من البطولة، وكان الخروج من دور الثمانية عام 2022 هو المرة الأولى التي يكون فيها المنتخب الكوري خارج المراكز الأربعة الأولى.

في المقابل، وصلت الإمارات، التي بلغت دور الثمانية 3 مرات (2013، 2016، 2020)، إلى نهائيات هذه البطولة للمرة الخامسة وتريد تعويض خروجها من دور المجموعات عام 2022.

وتنطلق منافسات المجموعة الثالثة، وذلك عندما يلتقي منتخبا العراق، الفائز بالنسخة الافتتاحية عام 2013، وتايلند على ملعب "الجنوب" المونديالي في الوكرة.

ويعد الوصول إلى دور الثمانية في ذلك العام هو أبعد ما وصل إليه التايلنديون على الإطلاق، وستكون المشاركة الثانية في الأدوار الإقصائية هي الهدف خلال ظهورهم الخامس.

وتبدأ السعودية، التي أصبحت أول منتخب في تاريخ هذه البطولة ترفع الكأس دون أن تهتز شباكها عام 2022، رحلة الدفاع عن لقبها على ملعب "خليفة الدولي" بملاقاة طاجيكستان.

وخسر المنتخب القادم من وسط آسيا في مواجهته السابقة في البطولة عام 2022 في أول ظهور له، ويسعى الآن للحصول على أول نقطة له على الإطلاق في النهائيات هذه المرة.

وتنطلق مباريات المجموعة الرابعة، في 17 أبريل/نيسان، حيث تلعب أوزبكستان أمام ماليزيا، على ملعب خليفة الدولي.

المنتخب الأوزبكي بطل نسخة عام 2018، وصاحب المركز الرابع في عام 2020 والوصيف عام 2022، يبحث عن إنجاز جديد في البطولة، حيث يواجه منتخب ماليزيا الذي حصل على بطاقة التأهل إلى النهائيات للمرة الثانية على التوالي، وذلك بعد وصوله إلى دور الثمانية في أول ظهور له في عام 2018.

وتُختتم مباريات الجولة الأولى بلقاء فيتنام مع الكويت على ملعب الجنوب.

وسجل منتخب فيتنام أفضل إنجاز له عام 2018، باحتلاله المركز الثاني، ووصل إلى الأدوار الإقصائية للمرة الثانية عام 2022، عندما وصل إلى ربع النهائي. بينما يسعى "الأزرق الكويتي" لتحقيق أول فوز له على الإطلاق في دور المجموعات من خلال ظهوره الثالث في هذه البطولة.

المصدر : وكالات