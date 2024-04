سجل هدفا وصنع آخر.. ميسي يقود إنتر ميامي للفوز في الدوري الأميركي

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريق إنترميامي الأميركي للفوز على مضيفه "سبورتينغ كانساس سيتي" 3-2 -فجر اليوم الأحد- على ملعب "أروهيد"، في إطار منافسات بطولة الدوري الأميركي الممتاز لكرة القدم.

وميسي الذي شارك في المباراة بأكملها، نجح في تسجيل هدف وصناعة آخر، مانحا إنتر ميامي فوزا ثمينا هو الأول له منذ 3 جولات في المسابقة بعد تعادلين وخسارة، ليرفع الفريق رصيده إلى 15 نقطة في صدارة المجموعة الشرقية، بينما تجمد رصيد كانساس سيتي عند 10 نقاط في المركز السابع في المجموعة الغربية.

وافتتح الألماني أريك تومي التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة السادسة، وأدرك الباراغواياني دييغو غوميز التعادل للضيوف في الدقيقة 18 بعد تمريرة حاسمة من "البولغا"، لينتهي الشوط الأول بهدف لمثله.

وفي الشوط الثاني، نجح ميسي في إحراز هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 51، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، لكن الرد جاء سريعا من كانساس سيتي بهدف التعادل عبر أريك تومي من جديد في الدقيقة 58.

قبل أن ينقذ الأوروغواياني لويس سواريز الموقف ويخطف هدف الفوز في الدقيقة 71.

A big early goal for @SportingKC at Arrowhead Stadium! pic.twitter.com/jJkgprk25Q

Erik Thommy starts the night with a BANG. 💥

All tied up at Arrowhead Stadium! This game so far… 😮‍💨

Another quality strike to pull @SportingKC level! pic.twitter.com/TTzLHLEXhb

GOMEZ TO SUAREZ!

Miami take advantage of the mistake to go up 3-2. pic.twitter.com/X3AVcMmT6n

— Major League Soccer (@MLS) April 14, 2024