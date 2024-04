تين هاغ المحرج يغادر مؤتمره الصحفي غاضبا وغارناتشو يتشفى بمدربه

انسحب إريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد من المؤتمر الصحفي بعد التعادل 2-2 مع بورنموث السبت بعد سؤاله عن نتائج النادي السيئة، في وقت أظهر فيه الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو، نجم الفريق، إعجابه بمنشور يهاجم مدربه الهولندي وينتقد قراراته.

وكان محتوى السؤال يشير إلى أنه في حال إنهاء مانشستر يونايتد للموسم تحت المركز السابع سيكون الأسوأ في تاريخ النادي بالبريميرليغ، لكن مدرب أياكس السابق لم يكن في حالة مزاجية جيدة لمناقشة الأمر.

وكانت أسوأ نتيجة ليونايتد في موسم 2013-2014، عندما احتل المركز السابع، وهو الموسم الأول بعد رحيل السير أليكس فيرغسون عن النادي.

وردَّ المدرب الهولندي وهو يغادر قاعة المؤتمر قائلا "لن أعلق، هذا السؤال ليس مهما في هذه اللحظة".

Erik ten Hag walks out of his press conference when asked about Manchester United's worst Premier League finish in history #manutd #mufc #eriktenhag

وامتدت سلسلة عدم فوز الشياطين الحمر في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى 4 مباريات في الدوري بعد تعادلهم 2-2 أمام فريق بورنموث في الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز مساء السبت.

وكانت النتيجة بمثابة ضربة قوية للشياطين الحمر، حيث فشلوا في الاستفادة من الهزيمة الساحقة التي تعرض لها توتنهام هوتسبير على يد نيوكاسل يونايتد 4-0 في وقت سابق من افتتاح الجولة.

وظل مانشستر يونايتد بلا فوز للجولة الرابعة على التوالي، ليبقى في المركز السابع برصيد 50 نقطة من 32 مباراة، متأخرا بفارق الأهداف عن نيوكاسل يونايتد السادس.

وفي ظل هذه النتائج تعقدت مهمة مان يونايتد في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، حيث يبتعد حاليا بفارق 10 نقاط عن المربع الذهبي قبل 6 جولات متبقية.

ويسعى الفريق للعودة إلى المسار الصحيح عندما يواجه كوفنتري على ملعب ويمبلي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في نهاية الأسبوع المقبل.

أبدى عدد من نجوم الفريق ضيقهم من سياسات المدرب الهولندي على مدار الموسم، وقراراته التي تؤدي في بعض الأحيان إلى فقدان الفريق نقاطا مهمة أو تلقي خسائر جديدة.

وكان أحدث هؤلاء النجوم الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو، نجم الفريق، الذي أظهر غضبه من المدرب عبر وضع علامة إعجاب على منشورين يهاجمانه وينتقدان قراراته.

واستبدل مدرب مانشستر يونايتد غارناتشو بين شوطي مباراة الفريق ضد بورنموث.

Alejandro Garnacho liked two of Mark Goldbridge's tweets defending the Argentine from Erik ten Hag's post-match comments, after Man United's 2-2 draw at Bournemouth 😳😬

Garnacho has since unliked the two tweets 🫣 pic.twitter.com/dUGONGddXX

— Fortunate Sport (@fortunate_sport) April 14, 2024