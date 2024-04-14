تين هاغ المحرج يغادر مؤتمره الصحفي غاضبا وغارناتشو يتشفى بمدربه

انسحب إريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد من المؤتمر الصحفي بعد التعادل 2-2 مع بورنموث السبت بعد سؤاله عن نتائج النادي السيئة، في وقت أظهر فيه الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو، نجم الفريق، إعجابه بمنشور يهاجم مدربه الهولندي وينتقد قراراته.

وكان محتوى السؤال يشير إلى أنه في حال إنهاء مانشستر يونايتد للموسم تحت المركز السابع سيكون الأسوأ في تاريخ النادي بالبريميرليغ، لكن مدرب أياكس السابق لم يكن في حالة مزاجية جيدة لمناقشة الأمر.

وكانت أسوأ نتيجة ليونايتد في موسم 2013-2014، عندما احتل المركز السابع، وهو الموسم الأول بعد رحيل السير أليكس فيرغسون عن النادي.

وردَّ المدرب الهولندي وهو يغادر قاعة المؤتمر قائلا "لن أعلق، هذا السؤال ليس مهما في هذه اللحظة".

Erik ten Hag walks out of his press conference when asked about Manchester United's worst Premier League finish in history#manutd #mufc #eriktenhag Full press conference: https://t.co/A5IZrXa4J4 pic.twitter.com/O72bACqzFx — BeanymanSports (@BeanymanSports) April 13, 2024

وامتدت سلسلة عدم فوز الشياطين الحمر في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى 4 مباريات في الدوري بعد تعادلهم 2-2 أمام فريق بورنموث في الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز مساء السبت.

وكانت النتيجة بمثابة ضربة قوية للشياطين الحمر، حيث فشلوا في الاستفادة من الهزيمة الساحقة التي تعرض لها توتنهام هوتسبير على يد نيوكاسل يونايتد 4-0 في وقت سابق من افتتاح الجولة.

وظل مانشستر يونايتد بلا فوز للجولة الرابعة على التوالي، ليبقى في المركز السابع برصيد 50 نقطة من 32 مباراة، متأخرا بفارق الأهداف عن نيوكاسل يونايتد السادس.

وفي ظل هذه النتائج تعقدت مهمة مان يونايتد في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، حيث يبتعد حاليا بفارق 10 نقاط عن المربع الذهبي قبل 6 جولات متبقية.

ويسعى الفريق للعودة إلى المسار الصحيح عندما يواجه كوفنتري على ملعب ويمبلي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في نهاية الأسبوع المقبل.

غارناتشو يتشفى

أبدى عدد من نجوم الفريق ضيقهم من سياسات المدرب الهولندي على مدار الموسم، وقراراته التي تؤدي في بعض الأحيان إلى فقدان الفريق نقاطا مهمة أو تلقي خسائر جديدة.

وكان أحدث هؤلاء النجوم الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو، نجم الفريق، الذي أظهر غضبه من المدرب عبر وضع علامة إعجاب على منشورين يهاجمانه وينتقدان قراراته.

واستبدل مدرب مانشستر يونايتد غارناتشو بين شوطي مباراة الفريق ضد بورنموث.

Alejandro Garnacho liked two of Mark Goldbridge's tweets defending the Argentine from Erik ten Hag's post-match comments, after Man United's 2-2 draw at Bournemouth 😳😬 Garnacho has since unliked the two tweets 🫣 pic.twitter.com/dUGONGddXX — Fortunate Sport (@fortunate_sport) April 14, 2024

وعند حديثه بعد المباراة عن قراره باستبدال غارناتشو في الشوط الأول، بدا أن تين هاغ يشير ضمنا إلى أن المهاجم لم يبذل جهدا كافيا.

وكتب مارك غولدبريدغ، صانع محتوى عبر موقع يوتيوب العالمي، عبر حسابه الرسمي في موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي منشورا هاجم فيه تين هاغ بسبب طريقة التعامل مع غارناتشو.

وقال غولدبريدغ في منشور قام غارناتشو بوضع علامة إعجاب عليه: "لقد لام تين هاغ غارناتشو في المؤتمر الصحفي بعد المباراة.. ليس جيدا أن تلقي بلاعب عمره 19 سنة تحت الحافلة، وهو الذي ساعدك كثيرا هذا الموسم".

"He lives in a parallel universe!"@richardajkeys doesn't hold back on Erik ten Hag on putting Alejandro Garnacho "Under the bus"#beINPL #MUFC pic.twitter.com/wYWLMmr5ic — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) April 14, 2024

واتفق كثيرون مع رأي غولدبريدغ في التعليقات على منشوره، حيث كتب أحدهم: "دوما يشعر بالرعب من انتقاد أو لوم ماركوس راشفورد".

وخاض غارناتشو 42 مباراة مع مانشستر يونايتد هذا الموسم سجل خلالها 9 أهداف وصنع 4.