باير ليفركوزن بطلا للدوري الألماني لأول مرة في تاريخه

توج فريق باير ليفركوزن بلقب الدوري الألماني لكرة القدم لأول مرة منذ تأسيسه قبل 120 عاماً، اليوم الأحد، بعد الفوز على ضيفه فيردر بريمن بنتيجة 5-0، ضمن منافسات الجولة الـ29 من المسابقة.

وحسم ليفركوزن اللقب التاريخي لصالحه قبل 5 جولات من انتهاء المسابقة، منهيا هيمنة بايرن ميونيخ على البوندسليغا التي امتدت 11 موسما.

وفرض البديل فلوريان فيرتس نفسه نجما للقاء بتسجيله ثلاثية "هاتريك" (68 و83 و90)، بعدما افتتح النيجيري فيكتور بونيفايس التسجيل (25 من ركلة جزاء)، وأضاف السويسري غرانيت تشاكا الثاني (60).

تشاكا يضيف الثاني لباير ليفركوزن ويقربهم من حسم اللقب #الدوري_الألماني #Bundesliga pic.twitter.com/FU7aQcbwmn — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 14, 2024

وتقدم ليفركوزن الذي رفع رصيده إلى 79 نقطة في المركز الأول بفارق 16 نقطة عن وصيفيه بايرن ميونخ وشتوتغارت الثالث (63 نقطة لكل منهما) قبل 5 جولات من النهاية، واضعا حدا لهيمنة عملاق بافاريا على اللقب بين عامي 2013 و2023.