رياضة|الدوري الألماني

باير ليفركوزن بطلا للدوري الألماني لأول مرة في تاريخه

باير ليفركوزن رفع رصيده إلى 79 نقطة في المركز الأول بفارق 16 نقطة عن وصيفيه بايرن وشتوتغارت (رويترز)
14/4/2024

توج فريق باير ليفركوزن بلقب الدوري الألماني لكرة القدم لأول مرة منذ تأسيسه قبل 120 عاماً، اليوم الأحد، بعد الفوز على ضيفه فيردر بريمن بنتيجة 5-0، ضمن منافسات الجولة الـ29 من المسابقة.

وحسم ليفركوزن اللقب التاريخي لصالحه قبل 5 جولات من انتهاء المسابقة، منهيا هيمنة بايرن ميونيخ على البوندسليغا التي امتدت 11 موسما.

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وفرض البديل فلوريان فيرتس نفسه نجما للقاء بتسجيله ثلاثية "هاتريك" (68 و83 و90)، بعدما افتتح النيجيري فيكتور بونيفايس التسجيل (25 من ركلة جزاء)، وأضاف السويسري غرانيت تشاكا الثاني (60).

وتقدم ليفركوزن الذي رفع رصيده إلى 79 نقطة في المركز الأول بفارق 16 نقطة عن وصيفيه بايرن ميونخ وشتوتغارت الثالث (63 نقطة لكل منهما) قبل 5 جولات من النهاية، واضعا حدا لهيمنة عملاق بافاريا على اللقب بين عامي 2013 و2023.

المصدر : الفرنسية