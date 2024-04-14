أستون فيلا يصعق أرسنال ويقدم خدمة لمانشستر سيتي

وجه أستون فيلا ضربة قوية لآمال مضيفه أرسنال في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، بعدما تغلب عليه 2-صفر، اليوم الأحد، في المرحلة الـ33 للمسابقة.

ورغم الفرص العديدة التي سنحت لأرسنال، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عنه منذ 20 عاما، خلال الشوط الأول، بعدما فرض سيطرته على معظم فتراته، لكنه فشل في هز الشباك، قبل أن يأتي العقاب من أستون فيلا في الشوط الثاني، الذي جاء خلاله هدفي اللقاء.

وافتتح ليون بايلي التسجيل لأستون فيلا في الدقيقة 84، في حين تكفل أولي واتكينز بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 87.

وبهذه النتيجة واصل أستون فيلا تفوقه على أرسنال، بعدما تغلب 1-صفر على الفريق اللندني أيضا خلال لقاء الذهاب الذي جرى على ملعب "فيلا بارك" في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتأتي هذه الخسارة لتصيب لاعبي وجماهير أرسنال بالإحباط قبل لقاء الفريق المرتقب مع مضيفه بايرن ميونخ الألماني، في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء القادم، حيث كان لقاء الذهاب الذي جرى بين الفريقين بالعاصمة البريطانية لندن يوم الثلاثاء الماضي انتهى بالتعادل 2-2 بين الفريقين.

وبقي أرسنال، الذي تلقى خسارته الخامسة في المسابقة هذا الموسم، في المركز الثاني برصيد 71 نقطة، بفارق نقطتين خلف مانشستر سيتي المتصدر، في حين تفوق بفارق الأهداف على ليفربول صاحب المركز الثالث.

في المقابل، ارتفع رصيد أستون فيلا، الذي حرم أرسنال من استعادة صدارة البطولة، إلى 64 نقطة في المركز الرابع، المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، لينعش آماله في المشاركة بالبطولة القارية.