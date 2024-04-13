يوفنتوس ينتكس مجددا ويواصل هدر النقاط

فرض التعادل السلبي نفسه على مباراة الديربي بين تورينو وضيفه يوفنتوس، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 32 بالدوري الإيطالي لكرة القدم.

وواصل يوفنتوس نزيف النقاط مكتفيا بفوز وحيد في آخر 5 جولات ليصبح رصيده 63 نقطة في المركز الثالث بينما يحتل تورينو المركز التاسع برصيد 45 نقطة.

وبعدما كان يقارع إنتر على الصدارة لمراحل طويلة، وجد يوفنتوس نفسه يتخلى حتى عن الوصافة لصالح ميلان ومهددا بمركزه الثالث من قبل بولونيا، لكن تعثر الأخير أمام فروزنيوني (0-0) وفوز "السيدة العجوز" على فيورنتينا 1-0 في المرحلة الماضية، منح فريق المدرب ماسيميليانو أليغري المغضوب عليه فرصة تنفس الصعداء وتوسيع الفارق الى 4 نقاط.

وسيحصل بولونيا الآن على فرصة الاقتراب من عملاق تورينو بفارق نقطتين مجددا في حال فوزه لاحقا السبت على ضيفه مونتسا.

ومن المؤكد أن التعثر أمام تورينو من دون أهداف، سيزيد غضب الجمهور ومطالبته برحيل أليغري بعدما اكتفى الفريق بفوزين فقط في آخر 11 مرحلة.

ويبدو دوري الأبطال في مأمن إلى حد كبير، إذ يتقدم يوفنتوس بفارق 8 نقاط عن روما الخامس الذي يلتقي الأحد مع أودينيزي، لاسيما أن إيطاليا قد تحصل على مقعد خامس في المسابقة القارية الأم بحسب النظام الجديد للبطولة.

فوز ليتشي

وحقق ليتشي فوزه الثاني في رابع مباراة له بقيادة مدربه الجديد لوكا غوتي، وجاء على حساب ضيفه إمبولي 1-0، مما سمح له بالابتعاد قليلا عن منطقة الخطر.

شاهد هدف المباراة الوحيد وفوز نادي ليتشي على إمبولي بهدف دون رد عن طريق سانسوني#الدوري_الإيطالي#ليتشي_إمبولي pic.twitter.com/NoZfiUln0N — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 13, 2024

وتسلم غوتي (56 عاما) المهمة خلفا لروبرتو دافيرسا الذي خسر وظيفته لنطحه مهاجم فيرونا الفرنسي توما هنري (0-1) خلال المرحلة الـ28.

ونجح (56 عاما) في اختباره الأول وأهدى ليتشي فوزه الثاني فقط في آخر 13 مرحلة وذلك على حساب ساليرنيتانا (1-0)، ثم فرض التعادل السلبي على روما، قبل الخسارة بثلاثية نظيفة أمام ميلان الثاني.

لكن فريقه عاد السبت إلى سكة الانتصارات بفضل هدف قاتل سجله في الدقيقة 89 البديل نيكولا سانسوني، رافعا رصيد فريقه إلى 32 نقطة في المركز 13 موقتا، بفارق 6 نقاط عن منطقة الهبوط.

في المقابل، تجمد رصيد إمبولي عند 28 نقطة بتلقيه الهزيمة الـ18 للموسم.