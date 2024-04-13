نيوكاسل يسحق توتنهام في البريميرليغ

سجل السويدي ألكسندر إيساك هدفين، ليقود فريقه نيوكاسل لفوز كبير على ضيفه توتنهام برباعية نظيفة -اليوم السبت- في الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأنهى نيوكاسل الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما إيساك في الدقيقة الـ30، وأنتوني جوردوان في الدقيقة الـ32.

بين الدقيقتين 30 و33… نيوكاسل يونايتد يدك شباك توتنهام هوتسبير بهدفين#الدوري_الانجليزي_الممتاز #نيوكاسل_توتنهام pic.twitter.com/As5V6iatjv — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 13, 2024

وفي الشوط الثاني، أضاف نيوكاسل هدفين عن طريق إيساك، في الدقيقة الـ51، وفابيان شار في الدقيقة الـ87.

ورفع نيوكاسل، رصيده إلى 50 نقطة في المركز السادس، محققا انتصاره الـ15 في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في 12 مباراة والتعادل في 5 مباريات.

وفي المقابل، توقف رصيد توتنهام عند 60 نقطة في المركز الخامس، وتلقى خسارته الثامنة في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في 18 مباراة والتعادل في 6 مباريات.