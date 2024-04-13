نصف مليار دولار للوكلاء والوسطاء في عام.. البريميرليغ يغير خارطة الإنفاق الكروي

أنفق تشلسي الإنجليزي أكثر من 75 مليون جنيه إسترليني (93 مليون دولار) على رسوم الوكلاء والوسطاء خلال صفقات الانتقالات وفقا للأرقام الصادرة عن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أمس الجمعة.

وأظهرت البيانات، التي غطت الأشهر الـ12 حتى الأول من فبراير/شباط 2024، أن إجمالي الإنفاق على وكلاء أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بلغ 409.59 ملايين جنيه إسترليني (510 ملايين دولار).

ويمثل هذا الرقم زيادة كبيرة مقارنة بما أنفق في موسم 2022-23 وبلغت قيمته حينها 318.2 مليون جنيه إسترليني (396 مليون دولار).

وتصدر تشلسي القائمة بعد أن دفع 75 مليونا و140 ألفا و524 جنيها إسترلينيا خلال صفقات لاعبين، من بينهم الإكوادوري مويسيس كايسيدو والفرنسي كريستوفر نكونكو والبلجيكي روميو لافيا والسنغالي نيكولاس جاكسون وكول بالمر.

لكن رغم هذه الإنفاقات الطائلة، فقد عانى فريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو من تذبذب في المستوى حيث يحتل حاليا المركز التاسع في الدوري المحلي، وخسر نهائي كأس رابطة الإنجليزية أمام ليفربول.

وكان مانشستر سيتي الأكثر إنفاقا في القائمة السابقة، لكنه تراجع إلى المركز الثاني، حيث أنفق 60.63 مليون جنيه إسترليني على رسوم الوكلاء.

في المقابل، أنفق مانشستر يونايتد 34.05 مليون جنيه إسترليني على وكلاء اللاعبين، بينما دفع ليفربول 31.50 مليون جنيه إسترليني، ووصل إنفاق أرسنال إلى 24.76 مليون جنيه إسترليني.

أما لوتون تاون الذي صعد إلى البريميرليغ الموسم الماضي، فدفع أقل مبلغ بنحو مليوني جنيه إسترليني.