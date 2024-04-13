مانشستر يونايتد يتعادل بشق الأنفس مع بورنموث

واصل فريق مانشستر يونايتد نتائجه المخيبة للآمال بتعادل بشق الأنفس أمام مضيفه بورنموث 2-2، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 33 بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (بريميرليغ).

تقدم بورنموث في النتيجة مرتين، إذ سدد دومينيك سولانكي كرة قوية في الزاوية اليمنى في الدقيقة 16، قبل أن يدرك برونو فرنانديز التعادل في الدقيقة 31 بعد تمريرة من أليخاندرو غارناتشو.

وراوغ جاستن كلويفرت قبل أن يسدد بقوة في الزاوية اليمنى مسجلا الهدف الثاني في الدقيقة 36، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني، أضاف برونو فرنانديز الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 63 من ركلة جزاء، لينقذ النجم البرتغالي فريقه مانشستر يونايتد من السقوط في فخ الخسارة.

وظل مانشستر يونايتد بلا فوز للجولة الرابعة على التوالي، ليبقى في المركز السابع برصيد 50 نقطة، بينما يحتل بورنموث في المركز الـ12 برصيد 42 نقطة.

وفي مباريات أخرى أقيمت في وقت سابق اليوم السبت، فاز مانشستر سيتي على لوتون تاون 5-1، وبرينتفورد على شيفيلد يونايتد 2-0، ونيوكاسل يونايتد على توتنهام هوتسبير 4-0، في حين تعادل بيرنلي مع برايتون 1-1.