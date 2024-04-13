مانشستر سيتي يكتسح لوتون بخماسية ويتصدر البريميرليغ مؤقتا

وضع مانشستر سيتي حامل اللقب أرسنال وليفربول تحت الضغط وتربع مؤقتا على صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بفوزه الكبير على ضيفه لوتون تاون 5-1 اليوم السبت في المرحلة الـ33.

ولم يجد سيتي صعوبة تذكر في تحقيق فوزه الثالث تواليا والـ22 هذا الموسم، محافظا على سجله المميز على أرضه؛ حيث لم يذق طعم الهزيمة للمباراة الـ41 تواليا في جميع المسابقات.

وبات الفريق الأزرق الذي أجرى 6 تبديلات مقارنة بلقاء ريال، على بعد مباراة واحدة من دون هزيمة (ستكون ضد ريال الأربعاء) كي يعادل رقمه القياسي الشخصي الذي تحقق قبل زمن بعيد جدا، وتحديدا بين ديسمبر/كانون الأول 1919ونوفمبر/تشرين الثاني 1921.

ورفع سيتي الذي لم يخسر للمباراة الـ17 تواليا في الدوري، رصيده إلى 73 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن أرسنال وليفربول اللذين يتواجهان الأحد مع أستون فيلا وكريستال بالاس تواليا.

والهزيمة هي الـ20 للضيوف الذين يحتلون المركز الـ18، بفارق نقطة خلف نوتنغهام فورست الـ17 الذي تعادل مع ضيفه ولفرهامبتون 2-2، و5 نقاط أمام بيرنلي الـ19 المتعادل مع ضيفه برايتون 1-1.

وتقدم مانشستر سيتي بهدف مبكر سجله دايكي هاشيوكا مدافع لوتون بالخطأ في مرماه بالدقيقة الثانية، وأضاف ماتيو كوفاسيتش الهدف الثاني في الدقيقة الـ64، وعمق إرلينغ هالاند النتيجة بهدف الثالث في الدقيقة الـ76 من ركلة جزاء. قبل أن يتكفل جيريمي دوكو وجوسكو جفارديول الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين الـ87 والـ93.

في المقابل اكتفى لوتون بهدف وحيد سجله روس باركلي في الدقيقة الـ81.

وفي مباراة أخرى عمق برنتفورد جراح ضيفه شيفيلد يونايتد بالفوز عليه 2-0، ملحقا به الهزيمة الـ22 للموسم.