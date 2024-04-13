"لن يناموا جيدا".. كلوب يتحدث عن حالة لاعبي ليفربول بعد خسارتهم الثقيلة أمام أتلانتا

وعد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول برد فعل قوي بعد الخسارة بثلاثية نظيفة أمام ضيفه أتلانتا في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم عندما يستضيف كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز غدا الأحد.

وسجل جيانلوكا سكاماكا هدفا في كل شوط قبل أن يختتم ماريو باشاليتش التسجيل في فوز ساحق للفريق الإيطالي على ملعب "أنفيلد" -الخميس الماضي- ليتلقى ليفربول أكبر هزيمة على أرضه في المسابقة الأوروبية.

ويسعى ليفربول للعودة في النتيجة بمباراة الإياب بإيطاليا الأسبوع المقبل والحفاظ على آماله في اللقب الأوروبي، لكن هناك أيضا الكثير على المحك في لقائه مع بالاس.

ويتنافس ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ويحتل المركز الثاني متساويا مع أرسنال برصيد 71 نقطة ومتقدما بفارق نقطة واحدة على مانشستر سيتي قبل 7 مباريات على نهاية الموسم.

وأبلغ كلوب الصحفيين "الشيء الجيد في الأداء السيئ، هو أنه بإمكانك اللعب بشكل أفضل. يجب أن نبدأ من هناك. قلت للاعبين: ‬‬خذوا الأمر إلى المنزل لن ينام أحد جيدا وسنجتمع معا غدا".

وتابع "يتعافى اللاعبون ويحصل الآخرون على حصة تدريبية مناسبة. ننطلق من هناك ونبدأ الاستعداد لمواجهة بالاس. نعم علينا أن نظهر رد فعل. بالتأكيد بنسبة 100%، هذا واضح".

وقال المدرب الألماني إن اللاعبين العائدين لم تعد أمامهم رفاهية العودة بشكل تدريجي لكامل لياقتهم البدنية مضيفا "وظيفتي ليست الأسهل في العالم وليست الأصعب أيضا".

وأضاف "… عندما يكون لديك لاعبون فأنت بحاجة إلى التأكد من جمعهم معا في الملعب ومن ثم تسير الأمور بطريقة ما.

وختم "نحتاجهم جميعا، أن يلعبوا بشراسة وأن يكونوا جاهزين بدَنيا وأن يسعوا للفوز، بقدر من الغضب ورغبة شديدة".