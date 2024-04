كواليس الأيام الأخيرة لنيمار في سان جيرمان

كشف تقرير صحفي عن فترة مضطربة عاشها نيمار دا سيلفا في باريس سان جيرمان، والتي أدت إلى رحيله في نهاية المطاف عن النادي الباريسي إلى الهلال السعودي.

ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية كان هناك عدد من الحوادث المثيرة للقلق أدت إلى مغادرة النجم البرازيلي ملعب حديقة الأمراء.

وكشفت الصحيفة كيف انهار عالم نيمار في سان جيرمان بداية من "الحضور إلى التدريب في حالة سكر" إلى الاصطدام مع اللاعبين الشباب وفقدان احترام زميله كيليان مبابي".

وذكر شهود عيان منهم لاعبون وموظفون "كان نيمار يظهر أحيانًا في حالة سكر خلال التدريبات خاصة في فترته الأخيرة مع النادي".

