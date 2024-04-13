ريال مدريد يعزز صدارته لليغا وأتلتيكو يضيق الخناق على جيرونا

تحضر ريال مدريد المتصدر لرحلته الشاقة إلى ملعب مانشستر سيتي الإنجليزي الأربعاء المقبل بشكل جيد، وذلك بفوزه على مضيفه ريال مايوركا 1-0 السبت في المرحلة الـ31 من الدوري الإسباني لكرة القدم، محافظا على فارق النقاط الـ8 الذي يفصله عن غريمه برشلونة.

ويدين فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بالفوز الـ24 في الدوري هذا الموسم للفرنسي أوريليان تشواميني الذي سجل هدف اللقاء الوحيد بتسديدة رائعة، وبهذه النتيجة رفع النادي الملكي رصيده إلى 78 نقطة في الصدارة بفارق 11 نقطة عن برشلونة، بانتظار مباراة الأخير مع مضيفه قادش لاحقا السبت.

وسيكون بانتظار الريال مهمة شاقة الأربعاء في إنجلترا بعد اكتفائه بالتعادل على أرضه مع مانشستر سيتي حامل اللقب 3-3 في ذهاب ربع النهائي، لاسيما بعد الذي حصل الموسم الماضي حين تعادل الفريقان في نصف النهائي 1-1 في مدريد، قبل أن يتلقى النادي الملكي هزيمة مذلة إيابا في مانشستر 0-4.

قرر أنشيلوتي إجراء 5 تبديلات على التشكيلة التي واجهت سيتي ذهابا، مبقيا البرازيليين فينيسيوس جونيور ورودريغو والألماني توني كروس والفرنسي إدواردو كامافينغا وداني كارفاخال على مقاعد البدلاء التي شهدت وجود المدافع البرازيلي إيدر ميليتاو العائد بعد غياب طويل جدا بسبب الإصابة (شارك في الثواني الأخيرة).

وأجرى أنشيلوتي هذه التبديلات رغم أهمية تجنب تكرار سيناريو الموسم الماضي حين سقط فريقه على أرض مايوركا 0-1، لاسيما أن النادي الملكي سيستضيف برشلونة الأحد المقبل، مباشرة بعد زيارته الشاقة جدا إلى ملعب الاتحاد.

وما زال فريق المدرب المكسيكي خافيير أغيري في وضع حرج على صعيد الدوري، إذ بات مهددا حتى بمركزه الـ15، متقدما بفارق 6 نقاط فقط عن منطقة الهبوط.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، ثم بدأ ريال الثاني بتسديدة بعيدة لبيلينغهام تألق الحارس في صدها (47)، قبل أن يقرر الفرنسي أوريليان تشواميني اختبار حظه من بعيد بكرة وجدت طريقها إلى الزاوية اليسرى العليا لمرمى الصربي بردراغ رايكوفيتش مانحا الضيف الملكي التقدم.

فوز أتلتيكو مدريد

وقاد الفرنسي الدولي أنطوان غريزمان فريقه أتلتيكو مدريد إلى تضييق الخناق على ضيفه جيرونا الثالث، بفوزه عليه في مباراة قمة 3-1.

وبفوزه الثاني تواليا، رفع "كولتشونيروس" رصيده إلى 61 نقطة، مقابل 65 لجيرونا الذي عاد إلى نتائجه المتقلبة بعد بداية موسم تاريخية للفريق المتواضع. كما ابتعد أتلتيكو في سباق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بفارق 5 نقاط موقتا عن أتلتيك بلباو الخامس.

افتتح الفريق الكاتالوني التسجيل عبر نجمه الأوكراني أرتيم دوبفيك من مسافة قريبة (4). بيد أن تشكيلة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني انتفضت، فعادل غريزمان من ركلة جزاء بعد لمسة يد على ميغيل غوتييريس (34).

وقبل انتهاء الشوط الأول، منح الأرجنتيني أنخل كوريا فريق العاصمة التقدّم للمرّة الأولى برأسية من مسافة قريبة (45+6)، قبل أن يزرع غريزمان هدف الاطمئنان بتسديدة يمينية من وسط المنطقة محققا الثنائية (50).

ورفع غريزمان رصيده هذا الموسم إلى 21 هدفا و8 تمريرات حاسمة في 41 مباراة خاضها ضمن جميع المسابقات، متفوقا بهدف على كل من الإنكليزي جود بيلينغهام النجم الجديد لريال مدريد، مهاجم برشلونة البولندي روبرت ليفاندوفسكي وزميله في أتلتيكو ألفارو موراتا.