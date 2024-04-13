شاهد.. ريال مدريد يعزز صدارته لليغا وبرشلونة يواصل المطاردة

تحضر ريال مدريد المتصدر لرحلته الشاقة إلى ملعب مانشستر سيتي الإنجليزي الأربعاء المقبل بشكل جيد، وذلك بفوزه على مضيفه ريال مايوركا 1-0 السبت في المرحلة الـ31 من الدوري الإسباني لكرة القدم، محافظا على فارق النقاط الـ8 الذي يفصله عن غريمه برشلونة.

ويدين فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بالفوز الـ24 في الدوري هذا الموسم للفرنسي أوريليان تشواميني الذي سجل هدف اللقاء الوحيد بتسديدة رائعة، وبهذه النتيجة رفع النادي الملكي رصيده إلى 78 نقطة في الصدارة بفارق 8 نقاط عن برشلونة.

وما زال فريق المدرب المكسيكي خافيير أغيري في وضع حرج على صعيد الدوري، إذ بات مهددا حتى بمركزه الـ15، متقدما بفارق 6 نقاط فقط عن منطقة الهبوط.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، ثم بدأ ريال الثاني بتسديدة بعيدة لبيلينغهام تألق الحارس في صدها (47)، قبل أن يقرر الفرنسي أوريليان تشواميني اختبار حظه من بعيد بكرة وجدت طريقها إلى الزاوية اليسرى العليا لمرمى الصربي بردراغ رايكوفيتش مانحا الضيف الملكي التقدم.

برشلونة يعود بفوز ثمين من قادش

فاز برشلونة على مضيفه قادش، بهدف وحيد حمل توقيع البرتغالي جواو فيلكيس، ليرفع البارسا رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثماني نقاط خلف ريال مدريد المتصدر.

في المقابل تجمد رصيد قادش عند 25 نقطة في المركز الثامن عشر.

حسم فريق المدرب تشافي هرنانديز اللقاء بهدف سجله في الشوط الأول بطريقة رائعة عبر البرتغالي جواو فيليكس بتسديدة أكروباتية خلفية إثر ركلة ركنية فشل الدفاع في إبعادها بالشكل المناسب (37).

ودخل المدرب تشافي هيرنانديز، بتشكيل أجرى به العديد من التغييرات، حيث تواجد الثلاثي فيتور روكي وفيران توريس وجواو فيليكس في الهجوم، وجلس رافينيا على مقاعد البدلاء.

كما تواجدت أسماء أخرى على مقاعد البدلاء مثل رونالدو أراوخو وبيدري وفرينكي دي يونغ وإلكاي غوندوغان وجوليس كوندي والأمين جمال، حيث فضل المدير الفني لبرشلونة إراحتهم قبل مواجهة حاسمة مع باريس سان جيرمان الفرنسي في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.

أتلتيكو مدريد يهزم جيرونا بثلاثية

وقاد الفرنسي الدولي أنطوان غريزمان فريقه أتلتيكو مدريد إلى تضييق الخناق على ضيفه جيرونا الثالث، بفوزه عليه في مباراة قمة 3-1.

وبفوزه الثاني تواليا، رفع "كولتشونيروس" رصيده إلى 61 نقطة، مقابل 65 لجيرونا الذي عاد إلى نتائجه المتقلبة بعد بداية موسم تاريخية للفريق المتواضع. كما ابتعد أتلتيكو في سباق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بفارق 5 نقاط موقتا عن أتلتيك بلباو الخامس.

افتتح الفريق الكتالوني التسجيل عبر نجمه الأوكراني أرتيم دوبفيك من مسافة قريبة (4). بيد أن تشكيلة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني انتفضت، فعادل غريزمان من ركلة جزاء بعد لمسة يد على ميغيل غوتييريس (34).

وقبل انتهاء الشوط الأول، منح الأرجنتيني أنخل كوريا فريق العاصمة التقدّم للمرّة الأولى برأسية من مسافة قريبة (45+6)، قبل أن يزرع غريزمان هدف الاطمئنان بتسديدة يمينية من وسط المنطقة محققا الثنائية (50).

ورفع غريزمان رصيده هذا الموسم إلى 21 هدفا و8 تمريرات حاسمة في 41 مباراة خاضها ضمن جميع المسابقات، متفوقا بهدف على كل من الإنكليزي جود بيلينغهام النجم الجديد لريال مدريد، مهاجم برشلونة البولندي روبرت ليفاندوفسكي وزميله في أتلتيكو ألفارو موراتا.