رودري نجم مانشستر سيتي أفضل لاعب خط الوسط في البريميرليغ

اختير الإسباني رودري هيرنانديز نجم مانشستر سيتي، أفضل لاعب خط وسط في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وأصبح رودري (27 عاما) لاعب خط وسط متكامل هذا الموسم وكان فعالا على طرفي الملعب، حيث سجل 8 أهداف وقدم 12 تمريرة حاسمة هذا الموسم.

وصُنف اللاعبون بناء على عوامل مثل استعادة الكرة والتفوق في الثنائيات.

We have created a Squawka Score for three different types of midfielder:

◉ No.6

◉ No.8

◉ No.10

Rodri is the only Premier League player that ranks in the top five for all of them in 2024. 😤

— Squawka (@Squawka) April 12, 2024